«Обозначьте, сколько он может «искать себя»: как помочь подростку пережить поступление в вуз

Психолог Катерина Демина рассказала «Газете.Ru», что делать, если ребенок не поступил в институт.

– Как вести себя, если ребенок саботировал ЕГЭ, плохо готовился и закономерно набрал мало баллов?

– В таких случаях родители обычно испытывают гнев и бессилие. По большому счету, учиться или не учиться – выбор ребенка. Никакие дорогостоящие репетиторы и хорошие школы не помогут, если внутренней мотивации у выпускника нет. Такое часто случается, если родители действуют по принципу «я знаю, что для тебя лучше», выбирая перспективный, по их мнению, вуз, который совершенно не нужен ребенку.

Что делать в такой ситуации? Четко обозначить временные рамки, в которые подросток может «искать себя», дать пару месяцев на передышку и помочь с подработкой, чтобы поиски своего пути не превратились в лежание на диване с телефоном.

– А если ребенок старался, хотел, готовился, не вылезал от репетиторов, но не прошел?

– Такое тоже случается, особенно, если речь идет о вузе с огромным конкурсом или просто поступление совпало с всплеском интереса к тому или иному направлению. Даже «объективное» ЕГЭ, по сути, лотерея. Была 18 лет назад демографическая яма – конкурс ниже, демографический взрыв – наоборот.

В этом случае задача родителей – поддержать, утешить, снова дать отдохнуть и обсудить, что делать дальше. Как вариант – попробовать год проучиться в вузе похожей специализации, но с более низким конкурсом, а через год попробовать еще раз.

Важно понимать, насколько ребенок реально потянет вуз мечты, если поступит: учеба там, где ты чувствуешь себя хуже всех, плохо сказывается на самооценке и психическом состоянии.

– Кстати, а сколько таких вторых шансов можно давать? И стоит ли выбирать коммерческий вариант, если ребенку очень хочется, но для семьи это довольно тяжело?

Важно определиться: поступление – это проект ребенка или проект вашей семьи, а то и рода, где несколько поколений медиков или музыкантов. В этом случае, конечно, могут участвовать все и настолько, насколько хватает сил и средств.

Если же в вашей семье нет подобных традиций и устоев и предполагается, что жизнь и будущее ребенок должен выбирать сам, важно обсудить, как вы можете помочь, а как – не будете. Содержать годы и оплачивать курсы – нет, помочь с работой и морально поддержать или согласиться на коммерческий вариант с учетом того, что ребенок начинает подрабатывать летом – да.

– И самый грустный третий вариант – не поступил, не расстроен, но, кажется, вообще не испытывает никаких эмоций?

– Результатом гонки поступления может стать выгорание, а иногда и депрессия. Сами того не желая, родители часто навешивают на ребенка огромный груз из обязательств и ожиданий: мы всю жизнь положили, бабушка надеется, папа на трех работах вкалывал, чтобы репетиторов тебе оплатить…

Если вы понимаете, что непоступление проблема и катастрофа для вас, важно разбираться с собой. Если же у ребенка наблюдаются признаки депрессии (подавленность, проблемы со сном и аппетитом), то важно отвести его к специалисту.

– Стоит ли выбирать вуз в другом городе, если есть перспектива жизни в общежитии?

– Это зависит от множества факторов. Важно, будет ли это шаг вверх – например, переехать в более крупный город, который нравится, или шаг вниз – переезд из комфортной квартиры и собственной комнаты в общагу с тараканами и сквозняком. Конечно, не все общежития такие, но культура кампусов у нас пока мало развита.

Имеет значение характер ребенка, состояние здоровья, привязанность к дому. И совершенно точно не надо считать общежитие некой «школой жизни», где научат чему-то ценному и важному.

– Но поколение родителей этих детей отлично справлялось и с тараканами, и со сквозняками…

— Нет, им тоже было тяжело, но у них не было возможности жаловаться: все так жили и не предполагалось, что ты можешь быть недоволен. «Плохо» было нормой, особенно после советской школы и взросления в девяностых. Но не значит, что это было полезно.

– А как насчет съемной квартиры?

– Если он приучен к самостоятельности, умеет распределять бюджет, знает, как приготовить себе завтрак и обед и постирать одежду, то это вполне рабочий вариант.

Родительские страхи, что дети начнут устраивать там вечеринки и распивать алкоголь, оправдываются лишь в том случае, когда помимо квартиры ребенку обеспечивают домработницу и привозят готовую еду. Если же ребенок учится, подрабатывает, готовит и обеспечивает быт, на все остальное у него просто не останется сил, так что можно не переживать.