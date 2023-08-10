Что делать, если не поступил в вуз мечты

9 августа завершился основной этап зачисления студентов на бюджетные места. Не все абитуриенты поступили туда, куда больше всего хотели. «Газета.Ru» поговорила с преподавателями ведущих вузов, специалистами в области найма и выпускниками, чтобы выяснить, кому и зачем нужны престижные дипломы, и есть ли разница между выпускником столичного и провинциального вуза.

«Дочь не поступила в МГУ

Арина из Йошкар-Олы мечтала поступить в Московский государственный университет, но в итоге баллов хватило лишь на Марийский, МарГУ.

«Аббревиатуры почти одинаковые, если смотреть издалека, как грустно шутит дочь, а результат – разный. Она очень расстроена, поскольку считает, что хорошие знания можно получить только в крупных городах. Хочет попытать удачу через год, а пока, чтобы не сидеть без дела, проучиться курс там, куда поступила. Мы, конечно, надеемся, что она найдет друзей, втянется и передумает ехать в Москву», – поделились родители Арины.

Мария Лобанова, HR-эксперт, генеральный директор TenHunter, согласна, что выпускник МГУ или другого известного вуза «с именем» может иметь некоторые преимущества перед выпускником условного Саратовского университета, особенно если речь идет о работе в высокотехнологичной или конкурентной области, но работодатели обращают внимание и на другие факторы.

«Работодатели ценят выпускников, у которых за спиной опыт работы или успешная стажировка. Важно показать, что образование подкреплено практической деятельностью. Имеют значение академические успехи, наличие наград, участие в научных или исследовательских проектах, умение работать в команде. Диплом Саратовского университета не приговор.

При выборе отдают предпочтение тем, кто не только обладает хорошим образованием, но мотивацией, потенциалом для роста», – объяснила Лобанова.

Армине Григорян, преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, уверена: статус вуза все же имеет непосредственную связь с уровнем образования. «Чем выше рейтинг вуза, тем больше шансов, что студенты получат действительно хорошие знания. Также «топовые» университеты обычно получают большую финансовую поддержку, чтобы построить лучшие лаборатории и исследовательские центры.

Обучение в таком вузе дает больше, чем просто образование, оно закладывает основу для успешной карьеры. Именно студенты этих вузов первыми получают желанные стажировки и имеют больше шансов попасть на работу в известные компании», – считает Григорян.

Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина согласна с коллегой.

«Статус любому современному университету сегодня придают качественные образовательные программы, налаженные партнерские связи с работодателями и узнаваемость профессорско-преподавательского состава вуза», – считает Абанкина.

По мнению профессора, уровень зарплаты у выпускников, которые окончили статусные вузы, выше, чем у остальных. «Но дело здесь не столько в знаниях, а в современных компетенциях, которые может дать статусный вуз: это коммуникация, умение осваивать новое и продвигаться по пути своего профессионального развития», – объясняет эксперт.

Надежда Зубрева, выпускница журфака МГУ, вспоминает, что каких-то ярких эмоций ее красный диплом у работодателей не вызывал. «В нашей сфере много тех, кто окончил журфак, этим никого не удивить. Наоборот, конкуренция более высокая, помимо диплома нужны еще и способности, знания! Я очень благодарна учебе: здесь я встретила друзей и будущих коллег, по-настоящему полюбила литературу, научилась работать и не бояться большого объема информации.

Но были, на мой взгляд, и недочеты: лично мне не хватало практики. Когда я училась, было мало практических курсов, зато чересчур много теории журналистики под разными соусами», – вспоминает Надежда.

А Сергей Михеев, выпускник Литературного института имени Горького говорит, что за 15 лет работы его ни разу не просили показать диплом.

«Моя специальность называется «литературный работник». Всю жизнь по редакциям – пишу, редактирую, сокращаю, проверяю факты, придумываю заголовки и снова пишу. Ни на одном собеседовании меня не просили показать диплом, даже не уточнили, есть ли профильное образование. Очевидно, что есть!

Учили нас знатно. Больше важна не корочка, а система. В литинститутском образовании система есть. И педагоги. И творческая среда. Главное, не прогуливать. Вообще ничего, даже «минераловедение» и уж тем более старославянский и латынь.

Все пригодится, даже байка про того единственного слона, уцелевшего в походе Ганнибала. А вот диплом – разве что в отделе кадров, обычно его просят скопировать», – рассказывает Сергей.

Что выбрать: вечернее или дневное обучение?

Стоит ли идти в вуз мечты на вечернее или заочное отделение, если не попал на дневное? Абитуриентка Татьяна Ульянова из Твери отвечает на этот вопрос утвердительно, но ее родители не согласны.

«Дневное отделение – это настоящая учеба, а «вечерки» и «заочки» – баловство. Учат там хуже, стараются студенты меньше. Лучше дневное отделение среднего вуза, чем заочное, но в топовом», – считает Евгений, отец Татьяны.

«Заочная форма подразумевает самостоятельное изучение материала, но обучение осуществляется по тем же программам, что и при очном образовании. Очно-заочная форма, которая раньше называлась вечерней, также предполагает посещение лекций и семинаров, но в вечернее время и не каждый день. Экзамены и зачеты сдают очно, много времени уделяют самостоятельной подготовке: пишут рефераты, готовят доклады», – объясняет Армине Григорян.

Заведующий кафедрой МАИ, доцент Михаил Ковалевич считает, что нельзя рассматривать какую-то форму обучения как предпочтительную.

«Да, в учебные планы «вечерников» и «заочников» входит меньше часов аудиторной нагрузки, то есть в реальности – меньше пар.

Но часто это компенсируется тем, что профиль учебы «вечерника» может совпадать с профилем его работы. Тогда, проигрывая в теории, такой выпускник даст фору в области практики многим «дневникам». А вообще дело в способностях и желании.

Лично знаю одного бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации и одного действующего замминистра, окончивших вечернее отделение. Кстати, если говорить о дипломе, то дневное было отделение или вечернее, в нем не указывают», – объясняет Ковалевич.

Ирина Абанкина добавляет, что сегодня во многих статусных вузах часто преобладает очный и смешанный модульный формат (когда студенты учатся очно и дистанционно).

«Смешанный формат наиболее эффективен для студентов, которые уже получили образование и хотят освоить еще одну специальность или углубить уже имеющиеся знания. Такие студенты умеют работать самостоятельно. А если говорить о выпускниках школ и даже колледжей, здесь наиболее эффективна будет очная форма обучения, потому что молодые люди еще не в достаточном объеме умеют сами работать и учиться», – считает Абанкина.

Евгения Мартынова, выпускница вечернего отделения МПГУ, вспоминает, что первые годы учебы давались ей сложно.

«Подруга, которая поступила в этот же вуз на дневное, мне завидовала – вставать рано не надо, есть время на подработку. Это так, но были и минусы: организовывать свое время сложнее, а еще не хватает типичной студенческой жизни: многие «вечерники» – взрослые люди, которым не до отмечания сессий или каких-то активностей. Уровнем образования в итоге я довольна, а вот друзей в вузе не появилось», – вспоминает Евгения.

Марина Титова, выпускница заочного отделения МГППУ, рассказывает, что «дневники» часто относились к ее образованию как к неполноценному. «Раньше о «заочке» часто отзывались пренебрежительно, но за последние годы, мне кажется, ситуация сильно поменялась: сейчас мы работаем на удаленке, удаленно учим язык, общаемся с психологами. В свободном доступе огромное количество информации – заочники больше не страдают без посещения вузовских библиотек. Единственное, чего может не хватать, так это самоконтроля и самоорганизации», – говорит Марина.

С каким дипломом чаще берут на работу?

Ирина Александрова не прошла по баллам на филологический факультет МГУ, зато, к своему удивлению, попала на факультет программирования в вуз возле дома, куда подала документы просто ради шутки.

«Дочь решила попробовать: почему нет, профессия востребованная, хоть и не та, что она хотела. Сейчас шутит: какая разница, филолог или программист, а у меня смешанные чувства: с одной стороны, лучше, чем сидеть дома, с другой – не уверена, что она захочет работать по профессии. И что потом, еще четыре года учиться?» – размышляет мать Ирины.

Элина Клименко, генеральный директор платформы для самозанятых «Наймикс», считает, что высшее или профильное образование сейчас не всегда имеет значение при трудоустройстве.

«Статистика говорит, что для 75% работодателей важен релевантный опыт, навыки работника и их грамотное описание, и лишь 13% оценивают диплом. Конечно, это не касается профессий, в которых без специального образования работать невозможно: инженерных или, например, медицинских.

Кроме того, примерно 40% респондентов не работают по профессии, полученной в вузе. А среди нынешних студентов планируют развивать карьеру по своему профилю только 61%, а более 20% уверены, что уйдут в другую отрасль.

Если, например, говорить о программистах, SMM-менеджерах и веб-дизайнерах, то здесь практические навыки гораздо важнее. Их можно получить и на курсах, и работая на фрилансе, ведь проектная деятельность сегодня выходит на первый план», – добавила Клименко.

Директор центра молодежной политики ПГНИУ, преподаватель историко-политологического факультета ПГНИУ, член президиума Студенческого координационного совета РФ Александра Умнова считает, что в сверхспецифичных отраслях, медицина, космические технологии, военная промышленность, диплом – это своего рода маркер, уже первый уровень трудоустройства.

«Для сложных отраслей экономики специалистов готовят строго определенные вузы, и попасть в отрасль, не имея соответствующего диплома, невозможно. Для среднестатистического выпускника в 2023 году не так важно, какой вуз написан в его дипломе – он сам создает свою ценность на рынке труда. Высшее образование – это, в первую очередь, фундаментальное образование, которое студент преломляет на конкретные рынки и сферы деятельности», – рассказывает Умнова.

Фаина Филина, директор по развитию Московского международного медицинского кластера, объясняет, что получить работу, не имея профильного диплома, можно, например, в креативных профессиях: журналист, пиарщик, маркетолог.

«Эти профессии связаны с коммуникативными навыками, которые либо есть у людей, либо нет. Плюс существует много разных курсов, так что состояться в этой профессии можно, если ты человек без профильного диплома, но с горящими глазами, талантом и желанием», – говорит Филина.

Филина добавляет, что не всегда важна категория вуза или оценки.

«Многие студенты работают во время учебы, по этой причине они могут выбирать вуз попроще, вечернюю или заочную форму, не гнаться за пятерками. Работодатели смотрят на человека, общаются с ним и из этого делают вывод», – объясняет Филина.

Иван Емельянов, выпускник экономического факультета МГУ, рассказывает, что первую работу после вуза он нашел благодаря диплому: его взяли без опыта в известное бизнес-издание, редактор которого оканчивала в свое время тот же факультет.

«Потом я пошел в рекламное агентство, опыта рекламы у меня тоже не было, так что, думаю, на образование все же посмотрели. После этого никто ни разу не спрашивал, есть ли у меня вообще диплом. Последние годы у меня свой бизнес, там важен не диплом, а опыт и чутье. Все зависит от желания, потребностей, характера. Да и вообще, мир так меняется, что помимо образования все равно нужно постоянно учиться, получать знания, чтобы чувствовать себя уверенно», – считает Иван.