«В 40 лет от пьяного брата я узнал, что отец мне неродной»: истории про семейные тайны

В социальных сетях обсуждают видео, в котором корреспондентка спрашивает случайных прохожих, согласились бы они на обязательный ДНК-тест при рождении ребенка. Мы собрали истории читателей, которые в сознательном возрасте узнали, что мать уходила от отца, а сестру перепутали в роддоме с другой девочкой.

Иван, 36 лет, случайно нашел тайную переписку

Иван вспоминает, что рос в самой обычной благополучной семье – папа, мама, старшая сестра. Все изменилось, когда ему исполнилось 17 лет. Мама попала в тяжелое ДТП и через два дня ее не стало.

«Где-то через полгода после похорон я залез в шкаф, где были семейные альбомы, и возле самой стенки нашел заклеенную скотчем коробку: там лежали какие-то театральные программки, билеты в музеи, записки и пачка писем без конвертов. Не сразу, но я понял, что это письма моей маме от какого-то неизвестного мне человека, который подписывался «твой С.», при том, что папу звали Женя. И, судя по всему, С. и есть мой настоящий отец», – говорит Иван.

По словам мужчины, он знал, что у родителей когда-то была размолвка, но значения этому никогда не придавал.

«Мама уходила от папы с маленькой Ленкой, но через год передумала. Они помирились, родился я. Теперь стало понятно, что размолвка вышла из-за этого С., потом у мамы что-то с ним не сложилось, он пытался вернуть ее, но безрезультатно.

Стали всплывать обрывки воспоминаний. Например, скандал, когда мама в запале кричала отцу «хорошо, хоть Ваня не унаследует твой характер».

Или мамина реакция, когда ее близкая подруга сказала: «Какая удача, что сын так на тебя похож!» Я тогда очень удивился, почему мама разозлилась, действительно ведь похож.

Я почувствовал себя очень одиноким: мамы нет, а теперь и отца, считай, тоже. Почему-то в запале несправедливо подумалось, что сестру-то он всегда любил больше! Вспомнились все обиды – теперь с объяснением «потому что я неродной». Долго набирался духу сказать, что все знаю, но так и не смог, боялся обидеть. Объективно мой отец, родной он или нет, хороший и заботливый», – говорит Иван.

Он признается, что периодически хочет найти биологического отца.

«Наверное, можно было расспросить маминых подруг или бабушку, но что-то останавливает. Если бы я мог отмотать время назад, то не стал бы открывать ту коробку: это знание привнесло в жизнь один лишь разлад», – считает мужчина.

Игорь, 70 лет, случайно узнал, что он был Айварасом

Игорь рассказывает, что рос старшим сыном в многодетной семье, отношения с отцом всегда были хорошие.

«Он был очень чадолюбивый человек, обожал детей, племянников, внуков, и те отвечали ему взаимностью. И мать очень любил. Она была старше на пять лет, по тем временам это считалось довольно необычным.

О том, что у меня есть другой отец, я узнал почти в сорок лет: двоюродный брат был проездом в нашем городе, попросился переночевать. Тетку я знал, а брата видел один раз и мельком: они жили далеко от нас. Но мы как-то быстро поладили, выпили, начали вспоминать родню. Серега перебрал, расчувствовался и начал меня обнимать со словами: «Мы с тобой, понимаешь, родные, Айварас! Мы должны держаться вместе, мы оба безотцовщины!», – вспоминает Игорь.

Мужчина очень удивился: брат действительно рос в неполной семье, но он-то сам с отцом. И кто такой Айварас?

«Серега замялся: неужели я не знаю? Оказалось, что мама моя влюбилась в юности в мужчину из Прибалтики, тот выпивал, гулял, поднимал на нее руку, и она ушла со мной двухлетним. Потом встретила второго мужа, переделала документы, поменяла мне имя с Айвараса на Игоря и строго-настрого запретила всем вспоминать о первом замужестве. Но Серега старше меня на десять лет и все прекрасно помнил.

Я рассказал все сестре Оле. Оказалось, что она давно в курсе – тетка проболталась в сердцах: мол, думаешь, родители такие идеальные у тебя, мать-то второй раз замужем! Оля говорит, сразу поняла, почему мать никогда не разрешала отцу даже голос на меня повысить, любимая фраза была: «Игоря не трожь!»

Я обиделся на родителей – не передать. Все высказал, назвал обманщиками, сказал, что знать не хочу. Правда, через месяц остыл, мы помирились. Биологического отца искать не стал – раз тот мужчина ни разу не поинтересовался, как у меня дела, то он мне не нужен!», – говорит Игорь.

Римма, 56 лет, узнала, что сестра растет в другой семье

Римма вспоминает, что они с сестрой Ирмой были настолько непохожи, что окружающие не верили в их родство.

«Я небольшого роста, пухленькая, румяная, кудрявая, с карими глазами, а Ирма – высокая, бледная, с прямыми светлыми волосами. Помню, как-то пошутила при матери, что кого-то из нас подменили, и она залепила мне пощечину.

А потом я подслушала разговор взрослых и оказалось, что Ирма биологически не моя сестра. Точную историю я так и не узнала, собрала потом по крупицам, но там фигурировали какие-то обманутые любовницы, месть и прочие страсти.

Но суть в том, что мою родную сестру и другую девочку то ли нарочно, то ли нечаянно перепутали в роддоме. Выяснилось это, когда всем было уже лет по шесть, и те, и другие родители ничего менять не стали.

А с родной сестрой я позже познакомилась. Оказывается, она про меня знала. Я до последнего надеялась, что это все вранье, пока не увидела Наташу: маленькую, пухленькую, румяную и кудрявую брюнетку, мою точную копию. Мы подружились, Наташа часто приходила к нам в гости, Ирма ее терпеть не могла. И, кстати, кровные родители ее тоже не интересовали.

Потом они куда-то уехали, адрес не сказали. Повзрослев, я пыталась найти сестру в социальных сетях, но след ее так и потерялся, родители мои умерли рано, так что концов не найти – а мне было бы очень интересно», – делится Римма.

Тайное становится явным

Психолог Катерина Демина говорит, что историй, похожих на те, что рассказали наши читатели, очень много.

«Тайна рождения может раскрыться в самый неподходящий момент: в больнице, когда оказывается, что у ребенка неожиданная группа крови, или во время визита дальней родственницы, которая восклицает при виде рыжей веснушчатой девочки: ну надо же, копия отец! А тот, кого девочка считала отцом, стоит рядом, и волосы у него черные, и веснушек нет», – объясняет специалист.

По словам Деминой, важно учитывать, что все тайное обладает большей властью.

«Все, что в тени, сильнее пугает, завораживает и имеет больший вес, чем явное. Именно поэтому так будоражат теории заговора и масонские ордена. Это как темная подворотня: мало ли кто там скрывается! Или коряга в ночном лесу, которая то ли зверь, то ли старик.

Если ребенка воспитывает отчим, и ребенок с самого начала знает, что родной отец ушел или умер, то психическая энергия не тратится на фантазии и предположения. Кроме того, каждому человеку важно знать, кто он, чье продолжение. И когда клубок тайны распутывается, очень многое становится на места, пазл собирается в картинку.

Люди, которых растят не биологические родители, но они об этом не знают, всегда чувствуют какие-то несостыковки, которые не могут для себя объяснить», – рассказывает психолог.

По словам Деминой, тайна усыновления – тема относительно новая, долгое время люди, которые брали в семью сирот, не скрывали этого, и ребенок с ранних лет знал, кто он и откуда.

«В советское время, в эпоху репрессий, случалось, что знать настоящее происхождение было просто опасно, и эта травма поколений никуда не делась. Современные специалисты советуют с самого начала не скрывать от ребенка, кто его родители, что с ними произошло. А уж общаться потом с ними или нет – каждый решает сам.

Исключение из правила – какие-то страшные вещи, которые в детском возрасте переварить сложно. Например, что кто-то из родителей совершил тяжелое преступление: такую информацию может воспринять только взрослый человек и с помощью терапии. Детям об этом говорить не надо, лучше придумать альтернативный вариант», – рассказала Демина.