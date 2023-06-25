«Сплоченность и единство». Что говорят о консолидации вокруг президента главы российских городов

Минобороны России опубликовало фотографию военных Вооруженных сил России с надписью «сплоченность и единство» в своем Telegram-канале. До этого депутаты призвали общество сплотиться вокруг главы государства в условиях, когда в России пытаются посеять смуту. Как по всей стране отреагировали на события 24 июня, – в материале «Газеты.Ru».

Президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь в прямом эфире к гражданам нашей страны, отметил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он подчеркнул, что сегодня мы боремся за жизнь, суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией. О необходимости объединиться вокруг президента заявили депутаты, сенаторы, главы всех российских регионов, городов и муниципальных образований.

«Все мы – россияне»

Объединиться – это то, что нам всем необходимо сейчас сделать, – уверена глава администрации Липецка Евгения Уваркина. «Враг ждет от нас раскола. Но этому не бывать! Наши ребята борются за жизнь и безопасность наших людей. За наше будущее. И сегодня им нужна наша поддержка, как никогда. Ставить личное выше интересов общего – категорически неправильно. Наш главнокомандующий в своем обращении все сказал. Мы с ним. И мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность», – заявила мер Липецка.

«Сегодня мы должны выступить единым сплоченным фронтом. Поддержать законно избранного президента и решительно осудить врагов нашей Родины, которые попытались нанести удар и расколоть наше общество изнутри», – заявил на своей странице в Telegram-канале глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

Владимир Путин в обращении к народу отметил, что Россия борется сейчас за свой суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. «Полностью согласен с президентом, что произошедшее - это удар в спину. Только вместе мы способны справиться с угрозами. И все мы, дорогие калужане, должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента», – подчеркнул мэр Калуги Дмитрий Денисов.

«Мы — с президентом, мы сделаем все для безопасности нашей страны, нашего региона и любимого Воронежа», – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

«Мы обязаны беречь и поддерживать друг друга, как никогда. Враг ждет раскола, но этому не бывать! Хабаровск вместе с президентом, вместе со страной», – сказал мэр города Сергей Кравчук.

Поддержал главу государства глава Нерюгинского района Роман Щегельняк: «В условиях специальной военной операции, когда все наши силы нацелены на одну общую победу, не время доставлять радость врагу внутренними конфликтами. Когда идет сражение с противником, надо забыть о личных интересах и руководствоваться только интересами своей страны», – сказал он. Владимир Владимирович – сильный лидер сильного государства. Он пообещал как президент и как гражданин сделать все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. «Для решения этих жизненно важных задач мы должны поддержать нашего президента. В единстве наша сила. Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну», – заявил Роман Щегельняк.

В таком же духе высказалась и глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева: «Все мы - россияне. И у нас один верховный главнокомандующий - наш президент Владимир Владимирович Путин. У всех нас один общий враг - и он за линией фронта. Когда страна ведет войну «на выживание» доставлять радость врагу конфликтом среди патриотов - это большая ошибка. Личные обиды надо забыть до Победы. Владимир Путин – сильный лидер сильного государства, нет никаких сомнений, порядок будет наведен. Победа будет за нами!»

«Сила в единении»

«Враг не дремлет! Каждый день идет на провокации, пытается использовать любые возможности, что бы расколоть наше общество, подорвать доверие к руководству страны. Призываю всех - не поддаваться на провокации и еще теснее сплотить наши ряды вокруг нашего национального лидера, верховного главнокомандующего - Путина Владимира Владимировича! Только так мы победим», – заявил глава города Курчатова Курской области Игорь Корпунков. «Мы живем в сильном государстве с сильным лидером. Нет сомнений, что будет наведен порядок. Иркутск вместе со своим президентом», – сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Единство и сплоченность – самое главное, считает мэр Красноярска Владислав Логинов. Он предложил всем вместе ответить на агрессию максимальным объединением и патриотическим настроем. О надежном тыле говорил и мэр Тюмени Руслан Кухарук: «Тюмень – город сплоченный и отзывчивый, мы, как и наши предки 80 лет назад, помогаем бойцам, жителям, приезжающим из новых регионов. У защитников нашей страны в зоне СВО надежный тыл. Так было и так будет всегда». «Сейчас нам всем как никогда необходимо объединиться и показать, что нас не сломить», – считает мэр Биробиджана Максим Семенов.

«Любая попытка расколоть наше общество сейчас - это преступление по отношению к России. Призыв к мятежу - это подлый призыв к гражданской братоубийственной войне. Это нельзя оправдать ничем. И сегодня наша сила в единении, в сплочении перед внешними и внутренними угрозами. У врага ничего не выйдет», – уверен глава Астрахани Олег Полумордвинов. С ним солидарны в Уфе. «Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина. Безусловно, все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений президента», – говорит мэр Уфы Ратмир Мавилев.

«Главное, что от нас сейчас требуется - это сплотиться, сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации и поддерживать президента нашей страны Владимира Путина. Это еще одно испытание для нашей страны, которое мы должны достойно пройти вместе», – считает мэр Пскова Борис Елкин. О том, что в тяжелое для страны время все должны быть едины, и как никогда – работать во имя общей цели, поддерживать друг друга, говорит мэр Саратова Лада Мокроусова. «Пока идет сражение с противником, необходимо оставить личные обиды, личные интересы. Если мы действительно любим свою страну и желаем ей Победы, необходимо думать о том, как сделать ее сильнее, а не расшатывать ситуацию изнутри. Сегодня мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера – Владимира Путина. Нет никаких сомнений, что верховный главнокомандующий наведет порядок. Враг будет побежден! Победа будет за нами», – подчеркнула Мокроусова.

Об объединении усилий говорит и мэр Орла Юрий Параханин: « Мы должны сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Каждый из нас на своем месте должен жить и работать на благо Родины — малой и большой, добросовестно выполнять свои задачи на фронте и в тылу, веря в силу и мудрость нашего президента. Наша сила — в единстве, наша правда — в единстве, наша Победа — в единстве!». Вторит ему мэр Пензы Александр Басенко: «Наша главная задача сохранить единение».

«Мы все одна страна»

Полную поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину выразили главы новых российских регионов: временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В поддержку президента также выступили руководители ЗАТО Мурманской области – Североморска, Видяево, Александровска, Заозерска и Островного. Они обратились к гражданам в социальных сетях с призывом объединиться и не поддаваться провокациям. К ним присоединились главы Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и других городов Югры, заявив о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг президента.

О том, что особенно в сложные времена надо идти «плечом к плечу» говорит глава Костромы Алексей Смирнов: «Мы должны любить и уважать свою Родину. Мы должны быть вместе со своим президентом, благодаря которому наша страна остается Великой Державой». Он напомнил, что история России неоднократно доказывала, что сила государства - в единстве народа. И нужно держаться вместе и не допустить раскола страны. В том же ключе высказался и мэр Тамбова Максим Косенков: «В этот исторический момент залог Победы — это консолидация всех граждан страны, поддержка главы государства».

Глава Миасса Егор Ковальчук заявил о недопустимости разжигания внутренних конфликтов. «Мы должны обеспечить надежный тыл и мир внутри нашей страны. Руководствоваться личными интересами, когда идет сражение с противником, значит работать против своей Родины», – заявил Егор Ковальчук. По его словам, «во все времена наша страна отличалась патриотизмом, единством духа и преданностью общим целям», и сегодня важно помнить об этом и сплотиться вокруг президента.

«Симферопольцы всецело поддерживают нашего президента - Владимира Владимировича Путина! Мы сделали свой выбор быть с Россией и будем верны ему до конца. Единство, понимание нашей исторической общности, беззаветная любовь к родному краю для крымчан не просто слова», – написал в соцсетях глава Симферополя Михаил Афанасьев.

«Мы все одна страна, и все в этот момент должны быть вместе с Родиной. Другого быть не может! Курган вместе с президентом», — написала в своем Telegram-канале глава города Елена Ситникова.

С президентом Новороссийск и Майоп, Шуя и Невинномысск, Нижний Новгород и Сургут, Клинцы и Элиста, Йошкар-Ола, Саранск и Саратов, Иркутск и все другие российские города. Главы муниципальных образований выступили в едином ключе, заявив, что россияне должны показать то единство, которое всегда помогало и преодолевать испытания и вызовы.