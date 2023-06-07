«Поля могут превратиться в пустыню». Главное о последствиях разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации после обрушения Каховской ГЭС. В регионе подтоплено около 2,7 тыс. домов, тех, кто живет на берегу Днепра, эвакуируют. Часть населенных пунктов полностью затоплены. Как сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек. Украинские власти заявили, что поля на юге страны в 2024 году могут превратиться в пустыню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По меньшей мере семь человек пропали без вести в Новой Каховке в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал ТАСС глава администрации города Владимир Леонтьев.

В Новой Каховке уровень воды поднялся до 12 м, а ниже гидроэлектростанции он достигает 11 м. По оценкам Леонтьева, вода в Днепре опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Самый страшный вероятный исход в связи с разрушениями миновал, полагает мэр города.

Он добавил, что населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду, а Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши.

По его словам Леонтьева, разрушение на гидроэлектростанции приведет к проблемам при доставке воды в Крым.

В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе подтоплено около 2,7 тыс. домов. Тех, кто живет на берегу Днепра, эвакуируют.

Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, в общей сложности могут быть подтоплены около 80. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. жителей региона. В Геническе и Скадовске создали пункты временного размещения для эвакуированных из подтопленных районов Херсонщины.

На подконтрольной Украине территории затоплено почти 40 городов и деревень.

Как сообщила замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, больше 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов эвакуировали с подтопленных территорий. 38 человек сняли с крыш домов, где они спасались от наводнения, но некоторые жители еще остаются на кровлях.

«В пунктах временного размещения - 350 человек, но каждые полчаса ситуация меняется. Общая цифра, по данным МЧС: эвакуировано 1274, среди них 32 маломобильных гражданина», - сообщила Кузьмич утром 7 июня.

Разрушения на Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, были разрушены задвижки на Каховской ГЭС. В результате вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться. Здание машинного зала ГЭС оказалось под водой. Разрушились 14 из 28 пролетов ГЭС, обрушение продолжается, вниз по течению Днепра поступает вода. Некоторым жителям Новой Каховки понадобилась помощь сразу после ЧП, они были доставлены в больницу.

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Сельскохозяйственные поля вдоль Днепра смыты.

Следователи рассматривают все версии произошедшего на ГЭС, поскольку анализ обстановки затруднен из-за обрушения. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

close Разрушения на Каховской ГЭС У входа в главное здание Каховской ГЭС Фасад здания Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года Разрушенная плотина Каховской ГЭС, 6 июня 2023 год Полную галерею можно посмореть

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И другие последствия ЧП

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрушение ГЭС не отразится на водоснабжении украинской столицы. В свою очередь, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о падении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС на 2,5 м. Ожидается падение до 7 м.

Эксперты МАГАТЭ следят за ситуацией на Каховской ГЭС. По их данным, прямых рисков ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о падении уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения ЗАЭС. При этом советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа указал, что риски для атомной электростанции минимальны.

В Запорожье заявили, что Бердянск уже ощутил проблему нехватки воды. Сбои в системе водоснабжения произошли и в Кривом Роге.

В ООН выразили обеспокоенность последствиями разрушения гидроэлектростанции для Крыма.

По словам главы республики Сергея Аксенова, угрозы подтопления на полуострове нет, есть риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе достаточно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым имеет наработки по водообеспечению без Северо-Крымского канала.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, поручив эвакуировать жителей правобережья Херсонщины.

В министерстве аграрной политики Украины заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге страны в 2024 году могут превратиться в пустыню.

Прорыв и неконтролируемый сброс воды не смогут критично повлиять на линию обороны российских сил в Херсонской области, хотя часть укреплений «придется передвинуть», отметил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.