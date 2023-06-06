Что известно об обрушении Каховской ГЭС. Все версии

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, начинает затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украинские власти эвакуируют жителей с правого берега Днепра.

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. На подконтрольной Украине территории объявили эвакуацию. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, но готовятся вывозить людей из других населенных пунктов. Они также считают, что опасности для Запорожской АЭС нет.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о разрушении 11 из 28 пролетов гидроэлектростанции.

По данным властей Новой Каховки, максимальный уровень воды подъема воды пока достиг 4 м. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час.

«Масштабы разрушения очень серьезные, <…> сейчас нельзя сказать, что это очень легко будет восстановить. По-видимому, это потребует точно такого же строительства Каховской ГЭС, как в 1950-1956 годах, только уже в 2023-2024 годах», — сказал мэр Новой Каховки каналу «Соловьев Live».

Компания «Укргидроэнерго», управляющая украинскими ГЭС, заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит.

Почему обрушилась станция

Существует три возможные версии разрушения. Ряд Telegram-каналов утверждал, что это произошло в результате атаки со стороны украинских войск. В частности, российские военкоры писали, что ВСУ нанесли удар по ГЭС в 2:35 (мск). В результате была повреждена одна створка, а под напором воды дамба начала разрушаться и через полчаса «перестала существовать».

Леонтьев в разговоре с РИА Новости сперва назвал бредом информацию о подрыве Каховской ГЭС и заявил, что в городе «везде все тихо и спокойно». Однако затем он заявил, что разрушение произошло из-за обстрела.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал Леонтьев. Глава Новой Каховки также рассказал агентству «Интерфакс», что ночью был «ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС».

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона заявил, что удар по станции, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Украинские военные обвинили в подрыве Россию. Украинская сторона утверждает, что разрушение могло быть спровоцировано изнутри, потому что российские войска «раскрыли [украинский] плацдарм около Дельты Днепра и на островах».

В СМИ также распространилась версия о том, что возможной причиной обрушения стали прошлые повреждения на ГЭС. До официальных заявлений властей Новой Каховки источник ТАСС сообщал, что «ночью было тихо, прилетов не было», а плотина «не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление». За три дня до инцидента Владимир Рогов сообщал, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев также пишет, что плотина разрушилась из-за прошлых повреждений.

Эвакуация людей

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов (он не уточнил, идет ли речь только о подконтрольной России территории).

На правом берегу Днепра в критической зоне затопления оказались 16 тысяч человек, заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга нашего государства», — заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Тем временем украинские СМИ сообщили о подтоплениях в Херсоне. По информации «Суспільне Херсон», в Корабельном районе города затоплены частные дома и гаражи. Издание «Страна» пишет, что из-за затопления в этом районе отключили электричество и скоро прекратят подачу газа.

Глава украинской областной администрации Херсонской области объявил эвакуацию с правого берега Днепра, которому угрожает подтопление. МВД Украины предупредило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Ольговка, Лево, Тягинка, Приднепров и частично Херсон. Жителям рекомендовали выключить все электроприборы, взять вещи первой необходимости и документы и следовать указаниям спасателей. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Российские власти сообщили, что в зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки. По словам Леонтьева, ситуация контролируемая и эвакуация населения пока не требуется.

«Эвакуация потребуется только ниже — Корсунка, Днепряны. Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», — сказал мэр.

Рогов в свою очередь заявил, что разрушение задвижек Каховской ГЭС не представляет критической опасности для Запорожской АЭС. «Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС», — сказал он ТАСС.

Украинский «Энергоатом» также сообщил, что разрушение плотины может иметь отрицательные последствия для Запорожской АЭС, но сейчас ситуация контролируемая.

Информации о пострадавших с обеих сторон пока нет.

«Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал мэр Новой Каховки.

Вода Каховской ГЭС питает засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. Плотина находится под контролем ВС РФ с февраля 2022 года. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.