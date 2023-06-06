Разобраться требуют и Москва и Киев: как развивается ситуация после разрушения Каховской ГЭС

Совбез ООН соберется на срочное заседание в связи с разрушением Каховской ГЭС. Сначала об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя без конкретных дат и времени. Позже РИА Новости, ссылаясь на источник, написали, что заседание пройдет сегодня в 23.00 мск. Требование его провести выдвинула также и украинская сторона. Генсек организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что не обладает объективными сведениями о том, кто виноват в подрыве дамбы, но призвал прекратить удары по объектам гуманитарной инфраструктуры. Тем временем власти Херсонской области сообщили, что ВСУ продолжают хаотично обстреливать территорию региона.

Россия в ближайшее время созовет заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом на Каховской ГЭС. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени», — ответил Небензя на соответствующий вопрос журналистов.

Он также резко отверг обвинения Киева в том, что за взрывом дамбы стоят российская сторона.

«Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?» — прокомментировал российский постпред.

Постоянный представитель Албании в ООН Фарит Ходжа, который председательствует сейчас в организации, также подтвердил проведение заседание Совбеза. Он также не смог назвать точные время и дату мероприятия, отметив лишь, что оно пройдет «вероятно не сегодня».

Позже РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе сообщили, что заседание назначено на сегодняшний день, 6 июня, на 23.00 мск.

Кроме того, известно, что аналогичный запрос на проведение заседание по вопросу подрыва Каховской ГЭС подала и украинская сторона.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не обладает объективной информацией о причинах разрушения электростанции, но потребовал прекратить атаки на объекты гуманитарной инфраструктуры в Херсонской области, а также объявил об отправке гуманитарной помощи пострадавшим.

«ООН и гуманитарные партнеры, координируясь с правительством Украины, в срочном порядке направляют помощь, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую критически необходимую помощь», — сказал Гутерриш.

Между тем региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ариана Бауэр, комментируя инцидент, заявила, что его последствия представляют угрозу десяткам тысяч мирных жителей.

«Разрушение Каховской плотины и вызванные этим затопления представляют серьезную угрозу для мирных жителей, их домов... В результате десятки тысяч людей оказываются в тяжелой гуманитарной ситуации», — сказала она.

По словам Бауэр, международное гуманитарное право может оказать помощь нуждающимся в ней только в том случае, если стороны конфликта будут соблюдать свои юридические обязательства.

ЧП прокомментировали и в американской администрации, пишет Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, Вашингтон крайне обеспокоен сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить его потенциальные последствия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Запада в адрес России, указала, что выводы были сделаны спустя буквально пару часов после самого инцидента.

«Теперь вопрос к мировому сообществу: вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с «Северным потоком»? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлеченные в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат», — написала она в Telegram-канале.

В то же время Москва категорически отвергла свою причастность к подрыву плотины, даже несмотря на то, что она находится под контролем России. По информации Минобороны, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли несколько ударов по плотине, из-за чего разрушилась ее верхняя часть и начался нерегулируемый сброс воды. Из-за этого затопило уже несколько населенных пунктов, в том числе Новую Каховку и Алешки. Еще несколько десятков населенных пунктов ниже по течению Днепра находятся под угрозой затопления.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что отселение людей из подтопленных районов планируется не более чем на несколько дней — за это время вода уйдет. Глава региона также сообщил, что ВСУ продолжают хаотичный обстрел населенных пунктов, из-за чего страдает гражданская инфраструктура.

При этом заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил в эфире «Радио России» о риске заражения воды в городе. «Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», — объяснил он.