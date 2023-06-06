Что происходит на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на станции нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем Запорожской АЭС серьезно снизился из-за обрушения плотины Каховской ГЭС. Он предупредил о рисках для атомной электростанции.

«Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС», — сказал Гросси.

Он обратил внимание, что длительное отсутствие воды для охлаждения на Запорожской АЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов и может привести к их поломке.

«Наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности электростанции нет», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

Он предупредил, что если уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения АЭС, упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. Утром уровень воды составлял 16,4 м.

При этом, сказал Гросси, у ЗАЭС есть несколько альтернативных источников воды для охлаждения.

«Главный из них — большой пруд-охладитель рядом с территорией <...>, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев», — отметил глава агентства.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

«Мы постоянно следим [за обстановкой на станции]», — цитирует главу правительства ФРГ Reuters.

Прямой угрозы нет

В МАГАТЭ заявили, что эксперты на Запорожской атомной электростанции «внимательно следят за ситуацией». По их оценке, прямой угрозы ядерной безопасности на станции нет.

В концерне «Росэнергоатом» (входит в состав «Росатома») также заявили, что обрушение Каховской ГЭС никак не скажется на Запорожской АЭС. «Система охлаждения вне зоны риска», — сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа агентству «Интерфакс».

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заверил, что персонал контролирует ситуацию на станции.

«Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м», — добавил он. По его словам, вода, охлаждающая бассейны отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС, не контактирует с водой из Каховского водохранилища.

Он сообщил, что пять блоков ЗАЭС находятся в режиме «холодный останов», один — в режиме «горячий останов». Карчаа предложил «не нагнетать ситуацию» и пообещал, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м. «Мы ожидаем, что падение будет еще больше — метров до семи», — заявил он в эфире «Россия 24».

«Это не угрожает ситуации, это допустимый уровень, конечно он является нештатным, но он не повлияет на то, что атомная станция выйдет из строя или каким-то образом это может повлиять на безопасность области и в целом наших регионов», — уточнил Балицкий.

Эколог Анатолий Баташев в беседе с «Осторожно Media» выразил мнение, что непосредственной угрозы для атомной электростанции от снижения уровня воды нет, хотя общие экологические последствия этой аварии — «чудовищные».

«Главная угроза ЗАЭС теперь в том, что радикально уменьшилась водная преграда и если здесь развернутся боевые действия, то ЗАЭС вполне может оказаться в их эпицентре», — предположил эксперт.

Обрушение Каховской ГЭС

В Херсонской области 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал причиной обстрел со стороны ВСУ. Украина обвинила в случившемся Россию, заявив, что станцию подорвали изнутри.

Подтопление грозит 80 населенным пунктам. Украинские власти объявили об эвакуации населения. Мэр Новой Каховки сообщил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Там также объявили о вывозе людей. В Новой Каховке улицы покрыты слоем воды, а на площади перед городским Дворцом культуры плавают лебеди. Уровень воды в городе — выше 10 метров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последствия ударов по Каховской ГЭС подвергают опасности тысячи людей и наносят вред окружающей среде. Он назвал разрушение ГЭС возмутительным инцидентом, который еще раз демонстрирует жестокость конфликта на Украине. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с разрушением плотины. Украина заявила, что инициирует заседание Совбеза ООН из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.