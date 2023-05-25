Стримера-педофила из Якутска нашли с помощью подростка из Канады, блогера и частного сыщика

42-летний Айдер Асанов четыре года жил с бабушкой пострадавшего ребенка, которая не замечала за мужчиной «преступных наклонностей», но на стрим наткнулся подросток из Канады, который передал запись знакомому блогеру. Сейчас Асанов находится в СИЗО, его проверяют на причастность к другим преступлениям — ему грозит до 20 лет лишения свободы. Частный детектив Максим Заболотный рассказал о том, как пользователи соцсетей помогли установили личность педофила, который изнасиловал пятилетнюю девочку в прямом эфире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предполагаемый педофил, задержанный в Якутске накануне, может быть причастен и к другим преступлениям. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал «Известиям» частный детектив Максим Заболотный.

О задержании 42-летнего Айдера Асанова, подозреваемого в изнасиловании ребенка во время стрима, стало известно в среду. Сообщалось, что подросток из Канады наткнулся в чате-рулетке на прямую трансляцию с мужчиной, который насиловал в квартире маленькую девочку.

Юноша успел записать часть эфира и переслал ролик знакомому блогеру, чтобы тот привлек внимание своей аудитории. На эту историю отреагировала в том числе глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Информацию передали в МВД и Следственный комитет.

Выяснилось, что Асанова задержали еще две недели назад, 11 мая, за аналогичные преступления. Он находится в СИЗО.

Как уточнил детектив Заболотный, подозреваемого задержали после того, как «он позвонил девочке и показал ей свои гениталии на камеру мобильного телефона». При этом Telegram-канал 112 утверждает, что Асанова задержали в якутском торговом центре «Норд», когда он показывал гениталии по видеосвязи восьмилетнему мальчику.

Вычисляли полиция, добровольцы и даже частный детектив

По его данным, вызвавший широкий общественный резонанс прямой эфир с изнасилованием ребенка состоялся 6 мая. Сыщик рассказал, что установить личность педофила помогли люди, сделавшие репосты о поиске преступника и помогавшие обрабатывать информацию.

«Один из моих подписчиков прислал пост, что разыскивают человека, который в чат-рулетке сделал действия сексуального характера с ребенком, попросили установить его личность. Я соответственно изучил эту ситуацию, проверил достоверность этой информации и начали поиски.

Сделали пост, попросил сделать максимальный репост, получился колоссальный фурор», — отметил Заболотный.

По его словам, квартиру, где проходила съемка, полностью опознали. В ней Асанов несколько лет жил с бабушкой пострадавшего ребенка.

«Просит бабушку жертвы принести передачку в СИЗО»

Сожительница мужчины, которого подозревают в изнасиловании ее пятилетней внучки, утверждает, что прожила с ним четыре года и не заметила у него преступных наклонностей, пишет Telegram-канал 112.

Она подтвердила, что Айдера задержали 11 мая после жалобы матери маленького ребенка, которому педофил показал свои гениталии. По словам женщины, Асанов просит ее прийти на свидание с передачкой для него.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает Telegram-канал Shot.

C семьей пострадавшей девочки работают адвокаты. «Помогут семье со всеми юридическими моментами, бесплатно предоставят юридические услуги», — сообщил Заболотный.