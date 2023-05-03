16-летнего петербургского школьника и его 15-летнюю подругу задержали по подозрению в жестоком убийстве 13-летней знакомой. Как пишет СМИ, подростки специально пригласили жертву «дать интервью в необычном месте» — в лесу под Парголово, заранее вырыли ей могилу и убили молотком во время «стрима». Они закопали тело вместе с личными вещами школьницы и скрылись. Юноша во всем признался в соцсетях, пообещав совершить суицид. Но потом рассказал о случившемся отцу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства шокирующего преступления, совершенного подростками. По данным СМИ, 16-летний юноша и его 15-летняя сообщница устроили расправу над 13-летней знакомой, заманив ее в лес под предлогом «атмосферного интервью».

Там для нее заранее вырыли могилу, а во время записи «видеоконтента для соцсетей» неожиданно нанесли множество ударов молотком по голове, от которых девочка скончалась.

Что произошло

Как пишет «Фонтанка», в воскресенье вечером, 30 апреля, домой не вернулась семиклассница из Красногвардейского района.

«Ее телефон не отвечал, 1 мая ее мать обратилась в полицию. 2 мая уголовный розыск, разбирая знакомых школьницы, обратил внимание на подростка со странностями. Им оказался ученик школы Приморского района 16-летний Илья», — говорится в публикации.

Вскоре полицейские узнали, что молодой человек вел собственный Telegram-канал, в котором он опубликовал пост с фактическим признанием в убийстве девочки:

«Друзья. Так заканчивается моя история. Я был социопатом и никого никогда не любил. И все это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил Василису, свою знакомую! Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла.

Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать. Я понимаю, что мне не избежать наказания. Я просто покончу с собой», — написал школьник.

Однако затем он сообщил, что «слишком слаб» для совершения суицида и намерен сдаться.

Рано утром в среду, 3 мая, его задержали — в полицию обратился отец юноши. Он сам рассказал, что его сын убил девочку. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

«Доказать себе главенство над миром»

По словам Ильи, он заранее выкопал яму в лесополосе у Каменки, а его 15-летняя приятельница Анфиса снимала все происходящее на телефон. 13-летнюю знакомую они выбрали, потому что та «была ведома и могла согласиться на атмосферное интервью в лесу», пишет портал 78.RU.

Во время «стрима» девочке задавали вопросы на отвлеченные темы, чтобы она ничего не заподозрила.

«Конкретнее трагедия выглядит так: Илья убедил свою приятельницу Анфису, что надо доказать себе главенство над миром. А для этого требуется убить Василису.

И Анфиса примкнула к идее. Как она теперь в слезах доказывает, к этой игре», — говорится в материале.

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео момента убийства. На записи видно, как юноша подходит к девочке сзади и наносит удары молотком.

«Жертва падает на землю, она не ожидала нападения и не в силах сопротивляться. Вскоре от полученных травм школьница погибает на месте», — говорится в описании.

Отмечается, что подростки спрятали и закопали тело в парголовском лесу, после чего отправили с телефона девочки сообщение ее матери — дочь якобы «решила исчезнуть, любит маму, но домой не вернется».

В яму, которая находилась всего в 15 метрах от места расправы, подозреваемые также положили телефон школьницы, ее сумочку и орудие убийства — окровавленный молоток. Позднее СК показал место обнаружения убитой школьницы, где сейчас ведутся следственные действия.

Что известно о жертве и предполагаемых убийцах

По данным местных СМИ, погибшая девочка училась в одной из гимназий центрального района Петербурга, ее знали как отзывчивого и приветливого ребенка. Она посещала занятия в художественной школе.

Никаких конфликтов с жертвой у Ильи и Анфисы не было, а на убийство, по их словам, они пошли «ради лайков в соцсетях».

«Когда у него первая нервная встряска после нашего появления закончилась, он стал совершенно нормальным. Все говорил, уточнял, вспоминал. Правда, если со стороны послушать и не знать, что он натворил, то вы бы подумали, что мальчик говорит о том, как он сломал велосипед. Спокойно так излагал, даже с иронией», — рассказали в правоохранительных органах.

Вторая подозреваемая — 15-летняя Анфиса, девятиклассница из Приморского района — теперь утверждает, что ничего не знала о готовящейся расправе и просто «записывала интервью». По ее словам, ей пришлось помогать закапывать труп, так как она боялась, что в противном случае станет следующей жертвой.