Поножовщина на линейке. В Иловле выпускник пытался перерезать горло однокласснице после песни

В Волгоградской области выпускник школы попытался перерезать горло однокласснице на линейке в честь последнего звонка. Как пишут Telegram-каналы, 17-летний юноша напал на нее с перочинным ножом сразу после исполнения песни. На помощь девушке бросились одноклассники, они смогли оттащить злоумышленника. Другая учащаяся этой школы рассказала, что он уже проявлял агрессию и приносил в школу нож. По одной из версий, нападавший был влюблен в свою жертву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Волгоградской области школьник напал с ножом на одноклассницу на праздничной линейке по случаю последнего звонка. Инцидент произошел во вторник, 23 мая, в школе №1 районного поселка Иловля, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, госпитализация пострадавшей девочке не потребовалась. Одна из учащихся школы рассказала, что девушке наложили швы.

«Мне об этом тоже сообщили по телефону, подробности не могу сообщить. Инцидент произошел, да. Сильно не пострадала [девочка]», — рассказал первый замглавы администрации Иловлинского района Олег Попов.

Главный врач районной больницы Сергей Чуйкин сообщил, что пострадавшую школьницу доставили в Иловлинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

«Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал в своем Telegram-канале глава района Иван Гель.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Следственный комитет также проводит проверку.

Что произошло

Как пишет Telegram-канал Baza, во время торжественной линейки 17-летние школьники допели песню, а затем юноша напал на одноклассницу с перочинным ножом. Он попытался перерезать ей горло, но девочке помогли одноклассники.

Выпускник, который спас девочку, рассказал Telegram-каналу Shot, как это произошло:

«Я взглядом заметил, что нападавший приобнял одноклассницу. У меня вызвало это недоверие, так как он обычно ни с кем не контактирует и не общается.

Когда еще больше развернулся в их сторону, я увидел лезвие ножа, сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — сообщил собеседник издания.

Что известно о нападавшем

Shot также утверждает, что «выпускник пытался зарезать одноклассницу, потому что был в нее безответно влюблен».

«Ребята из их класса говорили, что ему ничего с ней не светит, на что тот отвечал: «Ну посмотрим».

Юноша особо ни с кем не общался и даже не пытался признаться Лере в своих чувствах — боялся подойти, отмечается в сообщении.

Ранее он уже приносил нож в школу и проявлял агрессию по отношению к другим ученикам, рассказала «Газете.Ru» ученица той же школы Алина (имя изменено), ставшая очевидицей инцидента.

«Все стояли, слушали, как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики, весь 11-й класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили.

Девушку увели в школу, у нее перерезано горло, наложили швы, сейчас она находится дома. Только закончилась песня, и он подставил ей нож к горлу.

Все произошло на глазах у школьников, присутствующих на последнем звонке, в том числе и на моих глазах тоже. Как мне известно, мальчик не в первый раз приходит в школу с ножом, и учителя были в курсе этого. Конфликтов не было между пострадавшей и напавшим», — отметила она.

Алина также назвала напавшего на одноклассницу школьника «неадекватным» и добавила, что он проявлял агрессию без повода.

«Я с ними знакома, девушка учится хорошо, везде всегда участвует, очень хорошая и безобидная дама. Парень, насколько мне известно, мог проявить агрессию, даже если повода нет, он неадекватный. Я видела, как этот молодой человек проявлял агрессию в сторону ребенка, взяв его за плечи, дите лет 11-12, это происходило в школе, после моего замечания он быстро ушел», — сказала она.