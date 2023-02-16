«Страшно выходить из самолета». Брыльска высказалась о жизни в российских регионах

Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, утверждает 81-летняя актриса Барбара Брыльска. По ее словам, «хорошо в РФ живут только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «везде нищета, там невозможно жить». Ранее польская артистка поддержала свою российскую коллегу Лию Ахеджакову и посоветовала ей уехать из страны, после чего в Госдуме предложили «стереть» Брыльску из знаменитого фильма «Ирония судьбы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что россияне страдают от властей страны и вынуждены жить в нищете. С таким утверждением она выступила в беседе с изданием «Абзац».

«Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — сказала артистка.

По ее оценкам, хорошо в РФ живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «ситуация катастрофична».

«Остальной народ посмотрите, как живет. Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета.

Там везде нищета, там невозможно жить», — утверждает Брыльска.

Ранее она выступила в поддержку 84-летней народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, оставшейся без ролей в театре «Современник». Брыльска заявила, что «такая Родина недостойна» актрисы, и посоветовала Ахеджаковой уезжать из России, потому что «ей не дадут жизни проклятые Богом люди».

«Стереть» Брыльску из «Иронии судьбы»

После этого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила вырезать Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», главная роль в которой принесла ей известность в СССР.

«Для актера самое страшное наказание — забвение», — написала депутат в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, Брыльска «сделала свой выбор, предала поклонников и страну, которая подарила ей славу и почет». «Но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — утверждает Занко.

81-летняя Брыльска является обладательницей многих наград, среди которых — Государственная премия СССР (1977) за работу в «Иронии судьбы», диплом за вклад в развитие российско-польских отношений (2009). Актриса также стала лауреатом международной премии «Балтийская звезда» за вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона (2012).

Сколько денег россияне тратят на еду...

С 1 января 2023 года базовый размер прожиточного минимума в России составляет 14 375 руб. Для трудоспособного населения — 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб.

На этом фоне средние недельные расходы россиян выросли на 4,4%. Индекс составил 5 972,7 руб. В годовой динамике он вырос на 8,8%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека увеличился на 2,6% и составил 688,6 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма одной покупки в магазине оказалась выше на 3,5%.

Добавим, что по последним данным Росстата, средний размер зарплаты в РФ варьируется в диапазоне 61-63 тыс. руб. Средняя пенсия, по состоянию на 1 декабря 2022 года, составила 18 552 руб.

...и сколько стоит потребительская корзина в Польше

Средняя зарплата в Польше, где живет Брыльска, в III квартале 2022 года составила около 6480 злотых брутто (108,5 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ). Размер минимальной пенсии в 2023 году — 1300 злотых (21 738 руб.), средняя пенсия в республике составляет около 4200 злотых (70 231 руб.).

По данным за 2022 год, средняя стоимость потребительской корзины в Польше оценивается в 241,42 злотых (4036,96 руб.). Семейный прожиточный минимум в стране составляет 2720 злотых (45 483 руб.).