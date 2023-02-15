«Всегда второй после своего брата». В России издадут пересказ книги принца Гарри

Ряд издателей в РФ готовятся обходить запрет на выпуск международных бестселлеров с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. В частности, в таком формате в России напечатают нашумевшие мемуары принца Гарри — ожидается, что «Spare» («Запасной») выйдет уже 15-16 февраля. Однако не все участники рынка считают такой путь приемлемым, а юристы предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

Российские книгоиздатели намерены обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. Об этом в среду, 15 февраля, написала газета «Коммерсантъ».

По ее данным, «Эксмо-АСТ» издаст в таком формате, в частности, мемуары принца Гарри. Свою версию этой книги выпустит и издательство Smart Reading.

Ожидается, что пересказ мемуаров принца Гарри «Spare» («Запасной») выйдет уже 16 февраля в аудио- и электронном форматах, а позднее — и в печатном виде. Первый тираж будет составлять 3 тыс. экземпляров.

По словам гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, в саммари будут отражены «ключевые идеи книги без использования отрывков из нее — автор прочитала книгу на английском и пересказала своим языком».

«Другой вариант саммари «Spare» в формате аудиокниги от издательства Smart Reading 15 февраля выйдет в «ЛитРес». Там уточнили, что книга готовилась по запросу сервиса», — говорится в публикации.

Капьев отметил, что такой проект рассматривают как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии». Однако не все участники рынка считают саммари удачным ходом, пишет газета.

За рубежом «Spare» вышла 10 января 2023 года. Penguin Random House, которому принадлежат права на нее, прекратило работу с российским рынком в прошлом году после начала военных действий на Украине.

По закону цитирование может осуществляться только в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях.

Российскому издателю в случае спора придется доказать, что цели именно такие, а не развлекательные, пояснила «Ъ» партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных.

«Вечный запасной»

Мемуары принца Гарри — первые книжные откровения члена британской семьи после «Жизни, рассказанной ей самой» (посмертно опубликованные воспоминания его матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году).

Со слов младшего сына британского короля Карла III, его мемуары – попытка развеять многие слухи о себе и своей семье.

«Название автобиографии принца прямо кричит о его главной боли – он вечный «запасной», всегда второй после своего брата и будущего короля принца Уильяма. Гарри рассказал о многих вещах, связанных не только с ним самим, но и с его родными», — отмечает портал ReadRate.

Еще до публикации мемуары, написанные совместно с журналистом Джоном Мёрингером, получили большой общественный резонанс из-за ожидаемых разоблачений, касающихся британской королевской семьи.

Отдельные фрагменты воспоминаний принца были опубликованы британскими СМИ в начале января. В них рассказывается о том, как Гарри употреблял наркотики в юности, как он потерял девственность, как служил в Афганистане, где, по его словам, убил 25 человек. Наблюдатели полагают, что «Запасной» может стать ударом для отдельных членов британской королевской семьи, но не для института британской монархии в целом.

За первый день в Британии было продано более 1,4 млн экземпляров. Тем не менее из любимчиков Гарри уже превратился в самого непопулярного члена королевской семьи — по данным опросов, две трети респондентов осуждают его откровенность.