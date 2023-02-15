«Если ты действительно мужчина, то согласишься». Как костромские депутаты дошли до дуэли

В Костромской облдуме набирает обороты конфликт между председателем одного из комитетов Дмитрием Грибковым и депутатом Евгением Щепаловым. Последний обвинил Грибкова в том, что тот «чуть ли не возглавляет сеть педофилов Костромской области», пишут местные СМИ. В ответ Щепалов получил вызов на дуэль, ему также предложили пройти проверку на детекторе лжи. По словам Грибкова, его оппонент якобы «струсил и убежал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Громкий скандал разгорелся в Костромской областной думе. Глава комитета по госустройству и этике Дмитрий Грибков вызвал на дуэль своего коллегу, депутата Евгения Щепалова. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает местный портал Kostroma.Today.

«Сегодня на заседании одного из думских комитетов Дмитрий Грибков бросил в Евгения Щепалова резиновую перчатку и предложил пройти полиграф.

Судя по всему, перчатка не зря была выбрана именно резиновая — во всяком случае, сам господин Щепалов сейчас возмущается, что в него бросили «резиновым изделием», — говорится в публикации.

Суть конфликта

По данным издания, конфликт произошел из-за обвинений Щепалова в адрес Грибкова. Помощника последнего в 2022 году осудили за сексуальные связи с подростками.

«Помощнику дали пять лет, после начала расследования Грибков его уволил. Однако депутат Щепалов в конце января опубликовал пост, смысл которого в том, что господин Грибков чуть ли не возглавляет сеть педофилов Костромской области.

Грибков, многодетный отец, посчитал, что это чудовищное оскорбление и сегодня предложил Щепалову разобраться», — отмечается в тексте.

«Семья — самое ценное, что у меня есть, я должен ее защищать», — заявил Грибков, предложив оппоненту пройти детектор лжи и проверить «все, что коллега о нем наговорил».

«Если детектор покажет, что я говорю правду — Щепалов напишет заявление об уходе из областной думы. Если окажется, что не говорю правду, я — напишу заявление о сдаче мандата», — пояснил Грибков.

Позднее он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Щепалов якобы «испугался, струсил, убежал».

«Что с дуэлью? — спросите вы. Ничего. Он тупо испугался, струсил, убежал как нашкодивший хулиган.

Потому что не мужик. Потому что патологический лжец, что доказано уже двумя судебными решениями, включая апелляцию и кассацию. Это не моя оценка, это лишь констатация факта. Я его прощаю, а ответит он перед Богом!» — заключил Грибков.

Предыдущие суды

Некоторые парламентарии полагают, что Грибков мог бы подать в суд за клевету. Однако, как утверждает портал, Щепалов якобы не выполняет решения судов, которые он проиграл ранее.

В частности, речь идет о процессе, завершившемся в январе 2023 года. «Щепалов наврал о том, что давал взятки заместителю губернатора Юрию Макову.

Судья постановила, что депутат должен выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей и опровергнуть свои утверждения в течение 10 дней», — пишет издание.

Ранее поведение Щепалова рассматривали на специальном заседании комитета по этике, возглавляемого Грибковым. Поводом стал отказ депутата извиняться перед предпринимателем Вадимом Слюсаренко, которого парламентарий обвинил в «крышевании» костромского бизнеса по строительству дорог.

В свою очередь, помощник Грибкова, лидер «Молодой гвардии» ЕР в Нерехте Дмитрий Морозов получил пять лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статье 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия»).

По версии следствия, потерпевших было трое — все школьники до 16 лет. Морозов частично признал вину — в отношении двух пострадавших, а про третьего сказал, что тот его оговорил.