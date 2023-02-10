«Легко можем стереть». В Госдуме предложили убрать Брыльску из «Иронии судьбы»

Сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» польская актриса Барбара Брыльска вступилась за коллегу Лию Ахеджакову, чьи спектакли в «Современники» отменили после высказываний против военной операции на Украине. Брыльска назвала российские власти «коммунистами» и «проклятыми Богом людьми». После этого в Госдуме предложили заменить ее в «Иронии» на другую актрису с помощью технологии «дипфейк».

Депутат Госдумы Ольга Занко призвала стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью современных технологий и «вставить» на ее место другую артистку. Так парламентарий отреагировала на недавние заявления Брыльски о том, что Россией правят «коммунисты, проклятые Богом люди».

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — написала она в Telegram.

Для примера Занко отредактировала видеофрагмент фильма с помощью технологии «дипфейк», заменив Брыльску на актрису Валентину Талызину, озвучивавшую эту роль.

«Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в «Иронии» и озвучивала от и до», — пояснила она.

«Коллективное творчество»

Советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковала идею Занко.

«Это просто невозможно. Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино вообще коллективное творчество. Там есть режиссер, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение», — заявила Драпеко.

Согласно регламенту, «все предложения, касающиеся недружественных работников культуры и их высказываний», направляются в комитет по культуре на рассмотрение, напомнила она. «Эта деятельница пусть приходит к нам в комитет, мы ей все объясним», — резюмировала актриса.

«Нет других забот?»

Вдова режиссера «Иронии» Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина назвала предложение Занко «бредовой идеей».

«Бредовая идея. Не думаю [что это возможно]. Нет других забот [у депутата]?» — сказала она в беседе с «Абзацем».

«Ей нужно уезжать»

Ранее театр «Современник» убрал из репертуара последнюю постановку с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, проработавшей в театре 50 лет. Актриса ранее выступила резко против проведения военной операции на Украине.

Узнав о том, что Ахеджакову сняли с репертуара, Брыльска заявила: «Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы».

Она добавила, что «такая Родина» не достойна Ахеджаковой.

Сама Ахеджакова выразила уверенность, что Минюст РФ скоро внесет ее в список иноагентов, но даже в этом случае они никуда из страны не уедет. «Это моя «родина-уродина». Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, [чтобы] отсюда тикать. Пусть они уезжают», — заключила актриса.