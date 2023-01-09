«Скрывается на территории Италии и Ватикана». Верзилов объявлен в международный розыск

Основатель «Медиазоны»** Петр Верзилов объявлен в международный розыск по делу о непредоставлении информации об имеющемся у него канадском паспорте. Сам активист сейчас находится на территории Италии и Ватикана. Несмотря на ходатайство следствия, суд отказался вынести решение о его заочном аресте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Активиста, участника группы Pussy Riot и основателя интернет-издания «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. <...> В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — сообщили в суде.

По информации СК России, Верзилов в настоящее время находится на территории Италии и Ватикана.

Дело о гражданстве

В России Верзилова обвиняют в нарушении ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Адвокат активиста Леонид Соловьев ранее уточнял, что у его подзащитного действительно есть второе гражданство — Канады.

Уголовное дело было возбуждено больше года назад. При этом, по словам защитника, Верзилову не грозит наказание в виде реального лишения свободы: ему могут назначить штраф или обязательные работы. «Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», — отмечал Соловьев.

На сегодняшнем заседании суда следователь подчеркнул, что, «хотя санкция данной статьи и не предусматривает наказание в виде лишения свободы», ходатайство о заочном аресте подано «по причине злостного нарушения Верзиловым подписки о невыезде и того факта, что он скрылся за границей».

В итоге суд все-таки отказался заочно арестовать активиста. Соловьев рассказал, что суд счел недостаточным для заочного ареста аргумент следствия о нарушении подписки о невыезде. «Суд постановил в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Верзилову П. Ю. отказать», — вынесла вердикт судья.

Иноагентство и дело о фейках

В конце сентября 2021 года Минюст добавил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», в том числе и Верзилова. В ноябре того же года основателя издания объявили в федеральный розыск. Telegram-каналы Baza и Shot сообщали, что причиной стали посты в соцсетях о ситуации в Буче, дело заведено по статье о фейках о ВС РФ. Официального подтверждения этой информации нет.

В мае 2022 года версия о том, что Верзилов скрывается в Ватикане, подтвердилась. На коллективной аудиенции у папы Римского он сопровождал жен бойцов националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) Юлию Федосюк и Катерину Прокопенко, чьи мужья были в тот момент заблокированы на «Азовстали» в Мариуполе. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион прокомментировал данный факт следующим образом: «Те, кто готовят встречи папы Франциска, должны более внимательно относиться к тому, с кем он может появиться на общей фотографии».

Верзилов был одним из организаторов акции в храме Христа Спасителя в Москве, когда несколько участниц Pussy Riot исполнили панк-молебен «Богородице Дево, Путина прогони!». Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом) и Мария Алёхина были позже приговорены к двум годам колонии. «Международная амнистия» признала их узницами совести.

Во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве Верзилов вместе с тремя другими активистками группы Pussy Riot выбежал на поле в форме сотрудников полиции. Все участники акции были привлечены к административной ответственности.