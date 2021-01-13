«Паутина и жуки»: как Варламова вызволяли из африканской тюрьмы

Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — подчеркнула она.

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В числе задержанных российских граждан — блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Посольство России в Уганде и Южном Судане находилось на связи с россиянами и предпринимало усилия по их освобождению, отмечала Захарова.

Сам Илья Варламов рассказал в своем Telegram-канале, что освободиться им помог друг сына президента Южного Судана — с ним оказался знаком Петр Верзилов. «Этот мужчина находился в больнице США, но он позвонил товарищу из службы национальной безопасности Южного Судана, который также был госпитализирован с огнестрельными ранениями, и тот уже попросил отпустить нас», — уточнил Варламов.

По его словам, конвоировать их будут по опасной дороге, на которой постоянно происходят перестрелки. «Чтобы отправиться домой, нам нужна охрана, а те солдаты, которые могли бы сопровождать нас, оказались мертвецки пьяны, поэтому придется нам остаться здесь до утра», — заключил блогер.

Как сообщалось в Telegram-канале Варламова, помимо него и Верзилова задержаны были также жена блогера Любовь Варламова, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург. Они отправились в страну как туристы.

«Мы приехали в аэропорт, чтобы полететь в Джубу [столица Южного Судана], и тут приехали какие-то военные или чекисты местные. Они начали обыскивать багаж и увидели пульт от дрона, который у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дроны. Слово за слово, они сказали, что нас задерживают, сняли с самолета. Мы находимся в каком-то отделении непонятном», — сообщал Илья Варламов.

Ему и Верзилову объяснили, что их задержали, потому что у них не было разрешения на съемку с беспилотника.

Как писала «Медиазона», силовики посчитали, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона». Варламов рассказывал, что местные силовики пытались изъять у них телефоны. В отделении им, по словам блогера, грозили приходом военных. Тем не менее на угрозах все и закончилось — позже россиянам принесли еду и сигареты.

«В камере у нас есть телевизор. И это единственная современная вещь. А так: обваленный потолок, все в паутине и жуках, ржавая кровать, на стене гнездо непонятных животных и 43 осиных гнезда», — описывал обстановку в камере Варламов.

До Южного Судана блогер и его спутники посещали соседнюю Уганду — именно с этим может быть связан арест россиян, считает старший научный сотрудник Института Африки РАН, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Станислав Мезенцев.

Он напомнил, что инцидент произошел на фоне подготовки Уганды к проведению президентских выборов, запланированных на 14 января. Власти страны приняли решение развернуть в этот день по всей территории государства специальные подразделения сил безопасности. Это связано с опасениями, что в этот день могут иметь место вспышки насилия, сообщало издание Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителей сил безопасности, которые было сделано в последний день предвыборных кампаний.

Также неделей ранее начальник полиции Уганды Мартин Очола обратился к местным жителям с предупреждением о том, что «тот, кто причинит неприятности, будет сожалеть о том, что его или ее мать родила».

«Как местные власти в такие периоды будут смотреть на любого иностранца, да еще и с фотоаппаратом, да еще и с дроном? Очень, очень подозрительно. Любой консультант по Африке вам скажет: если вы просто путешественник — ну что вам стоит выждать неделю-другую, приехать в страну уже после выборов, дабы снизить риски», — сказал Мезенцев порталу kp.ru.

Кроме того, он обратил внимание, что в африканских странах действительно нужно предварительное согласование с местным минобороны и минавиации на ввоз и использование дронов. «Это элементарные правила, которые легко найти в Сети еще на стадии подготовки путешествия. Но из текста Варламова не ясно, получал ли он такое согласование», — отметил Мезенцев.