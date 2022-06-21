Тест: хорошо ли вы знаете русские приметы и суеверия?

Большинство россиян если даже не верят в приметы и суеверия, то все равно не смотрят в разбитое зеркало или напрягаются, когда дорогу перебегает черная кошка. Во взаимосвязь определенных действий с дальнейшими событиями, чаще всего мистическими, верили еще наши предки. И по наследству эту веру переняли мы, даже не видя в этом никакой логики. Пройдите тест «Газеты.Ru» и узнайте, как хорошо вы знакомы с приметами и суевериями, популярными в нашей стране. Предупреждаем: будет сложно.