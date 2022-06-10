Россия выходит из Всемирной туристской организации. Что это значит

Правительство России объявило о выходе страны из Всемирной туристской организации. Генассамблея UNWTO еще в конце апреля приняла решение о приостановке членства РФ. По оценкам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», выход из состава организации по сути ничего не меняет, ведь там решаются в первую очередь имиджевые задачи.

Кабмин согласился с предложением МИД России о выходе РФ из Всемирной туристской организации (UNWTO). Распоряжение об этом подписал в пятницу, 10 июня, премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 36 ФЗ «О международных договорах РФ» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе РФ из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении главы правительства.

О намерении выйти из состава UNWTO «из-за политизации ее деятельности» Россия заявила 27 апреля 2022 года на фоне специальной военной операции на Украине и введения санкций в отношении РФ.

В тот же день Генассамблея UNWTO на внеочередном заседании приняла решение о приостановке членства России «в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине». Россия была участником Всемирной туристской организации с 1991 года в качестве правопреемницы СССР, пишет ТАСС.

Как приостановили членство РФ

В конце апреля инициаторами приостановки членства РФ в UNWTO выступили Литва, Польша, Словения, Украина и Гватемала.

Во Всемирной туристской организации тогда посчитали, что проведение военной спецоперации на Украине может привести к потерям дохода от туризма на сумму до $14 млрд.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова ответила призывом не политизировать туризм и не приостанавливать членство России. Она апеллировала к тому, что вопросы территориальной целостности и суверенитета стран не относятся к компетенции UNWTO.

«Выход России заметят мировые СМИ»

По оценкам экспертов в сфере туризма, выход России из UNWTO ничего принципиально не изменит. «Эта организация казалась ценной для российских чиновников и бизнеса прежде всего как площадка продвижения регионов, локаций, проектов. То есть, на нее возлагались надежды получить новые связи, привлечь инвестиции.

Решались имиджевые задачи, но о прорывных проектах, сделанных с участием UNWTO и повилявших на показатели внутреннего туризма в нашей стране, мне неизвестно.

Штаб-квартира UNWTO находится в Мадриде, однако и местный турбизнес мало осведомлен о полезности этой структуры. В Европе есть намного более эффективные организаторы нетворкинга в сфере туриндустрии», — рассказала «Газете.Ru» Татьяна Дмитрова, CEO TourDom.ru.

С ней согласен главный редактор портала Profi.Travel Артем Чумак. Он напомнил, что в свое время многие государства также по тем или иным причинам покидали организацию.

«Например, США и Бельгия перестали быть ее членами еще в 1990-х. Вышли из UNWTO Сингапур, Великобритания, Канада, Австралия. Некоторые, как Таиланд или Малайзия, выходили на несколько лет, а потом возвращались. А Нидерланды и Ирландия и вовсе не присоединялись к ней никогда. Причины покинуть ряды членов Всемирной туристической организации у всех были разными, чаще всего — политическими, но порой это объяснялось тем, что размер взносов не оправдывал возлагаемые на присоединение к ней надежды.

Ведь по факту UNWTO не занимается продвижением туристических направлений, не обладает значимыми полномочиями и не имеет влияния на государства в сфере туризма.

Проще говоря, членство в этой организации по большому счету — имиджевый шаг. Поэтому выход России из UNWTO, скорее всего, сейчас заметят в первую очередь мировые СМИ, но реальных последствий этого для туристического рынка нашей страны не будет никаких», — пояснил Чумак в беседе с «Газетой.Ru».

Однако, некоторые участники рынка полагают, что разрыв международных связей с крупнейшей туристической организацией все же может иметь последствия. UNWTO, в частности, определяет базовые понятия, которые используются в туризме, а также разрабатывает методику учета по всему миру — например, создала информационную панель данных, в которой можно узнать о количестве посетителей разных стран, о генерируемом туризмом ВВП, о номерных фондах.

«Сотрудничество с UNWTO позволяло надеяться на применение международно признанных методов учета и совершенствование отечественной статистики, так как в России с этим есть сложности, о чем неоднократно говорили эксперты. Однако применить эти инструменты у нас так и не удалось. На ассамблеях и сессиях UNWTO устанавливались связи на самом высоком уровне с представителями властных и бизнес-структур международного туризма и инфраструктуры гостеприимства. Но этими возможностями мало кто пользовался из сообщества российского турбизнеса», — отмечается в материале TourDom.ru.