Военная операция на Украине. День 107-й

8:10

Будущий урожай в Украине может сократиться на 35-40% из-за военных действий, заявил CNN замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

«Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года», — сказал он.