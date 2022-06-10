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Политика

Военная операция на Украине. День 107-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 107-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал цифры ежедневных потерь украинских войск — до 200 погибших. Япония с 17 июня запрещает экспортировать в РФ строительную технику. В Британии первые полосы газет заняты смертным приговором двум британцам и одному марокканцу в ДНР — за «наемничество». Украинские власти опасаются снижения урожая в следующем году на 35-40% из-за военной операции. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:25

В Луганской народной республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, 138 получили ранения, в том числе 17 детей — представительство ЛНР в СЦКК

8:14

Работу Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) планируют восстановить после взятия города Запорожье, остающегося под контролем ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Рассматривается возможность возобновления производства обновленных автомобилей по типу советского «Запорожца».

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Владимир Жириновский выходит из автомобиля «Запорожец» ЗАЗ 965, 2010 год

Александр Вильф/РИА «Новости»
8:11

8:10

Будущий урожай в Украине может сократиться на 35-40% из-за военных действий, заявил CNN замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

«Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года», — сказал он.

8:08

Первые полосы британских газет посвящены смертным приговорам, которые суд в ДНР вынес двоим британцам и одному марокканцу — за «наемничество» и «попытку свержения государственного строя ДНР». При этом по данным СМИ, осужденные служили в частях ВСУ по контракту еще до начала военных действий.

8:04

Япония с 17 июня запрещает экспортировать в РФ строительную технику, передает РИА «Новости». Это касается грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

8:03

⚡️Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал цифру ежедневных потерь украинских войск — до 200 погибших. Это в два раза превышает озвученную украинским министром обороны цифру, сообщают СМИ.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми, до 500 ранеными.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции РФ на Украине и связанными с ней событиями.

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