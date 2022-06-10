Россию планируют избавить от рекламных вывесок на иностранных языках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках готов. Обсуждение этой инициативы, автором которой стала глава комитета по культуре Елена Ямпольская, продолжается в нижней палате. Документ пока ожидает отзыва из правительства РФ. Предполагается, что он будет рассмотрен в ходе весенней сессии. Главное о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

10 июня в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин написал, что законопроект уже подготовлен, и организовал онлайн-голосование, сформулировав вопрос следующим образом:

«А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?»

На момент публикации в нем приняли участие более 117 тыс. человек, и 71% из них согласились. Против выступили 17% респондентов, безразлично отнеслись к этой инициативе еще 12% опрошенных.

«Нам надо свой русский язык защищать»

Автор законопроекта — глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). По ее оценкам, около 80% вывесок в Москве содержат иностранные слова, а в центре российской столицы на 30%-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. Она считает, что это «неуважение к русскому языку и родной стране».

Сейчас инициатива ожидает отзыва из правительства. По словам Ямпольской, законопроект рассматривает Минпросвещения и, возможно, потребуется внести изменения в законе о языке.

«Хотелось бы, чтобы этот законопроект был рассмотрен в ходе весенней сессии», — подчеркнул Володин на заседании в Госдуме. Он рассказал о своей поездке в Ереван, где «все вывески и надписи на армянском».

По его словам, законодатели рассматривают не только «чрезмерное распространение» в России вывесок на английском языке, но и на других языках мира.

Как будет работать запрет

В свою очередь, вице-спикер Петр Толстой утверждает, что таким образом Россия «избавится от колониальной зависимости». Когда именно Россия была чьей-либо колонией, он не уточнил.

Ямпольская пояснила, что само название торговой марки или товара можно будет писать латинскими буквами, однако неохраняемые элементы — только на русском языке.

Законопроект должен иметь отложенный срок действия, чтобы у предпринимателей были один-два года на замену вывесок, добавила она. При этом нарушителей новой нормы будут штрафовать.

«Назло соседу отморожу уши»

Адвокат, основатель юридической компании «Шахрай и Партнеры» Ирина Шахрай не разделяет мнение Ямпольской.

«Я не поддерживаю эту идею и считаю ее бредом. Она только создаст для предпринимателей дополнительные серьезные проблемы, которых и так больше, чем достаточно. А самое главное, нововведение ничего не решит ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения патриотического воспитания. Или законопроект заставит получать какие-то разрешения и заменить вывески?

Подумать только, какой вопрос решается на государственном уровне… У нас нет других проблем в стране?

Мы и без того знаем, что государственным языком у нас является русский, и очень его любим. Но почему люди, у которых товарный знак зарегистрирован на английском, не могут этим пользоваться? Давайте тогда вообще закроемся железным занавесом. Если же парламентарии таким образом хотят поддержать русскую словесность, так куда полезнее направить силы на повышение эффективности образовательного процесса в учебных заведениях. А то все это напоминает поговорку: «Назло соседу отморожу уши», — сказала она ИА «Инфоповод».

Этим же вопросом задается и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. По его мнению, для абсолютного большинства бизнесменов на первый план выйдет финансовый вопрос.

«Возможно, крупные торговые сети и компании менее болезненно отреагируют на нововведение, но для малого бизнеса вопрос встанет ребром. Представьте, что владелец кафе совсем недавно потратил деньги на разработку и проект новой вывески, долго согласовывал его во всех инстанциях, смонтировал и спустя полгода вновь получает предписание о демонтаже.

Все это приведет к шквалу возмущений среди предпринимателей, потому что немалая финансовая нагрузка ляжет на их плечи и прибавит работы контрольно-надзорным органам.

Вовремя невыполненное предписание — опять же штраф», — приводит его слова YarNews.