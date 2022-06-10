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Политика

«Ясно и остро». Германия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям

Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу посетил Приштину и Белград. На встрече с сербским президентом Александром Вучичем он потребовал поддержать ограничительные меры, которые ЕС ввел в отношении России. Шольц указал на общую линию Евросоюза в отношении других стран и добавил, что кандидаты на вступление должны ее учитывать.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию «ясно и остро» потребовал от Белграда присоединиться к санкциям ЕС против России. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции после встречи с немецким политиком.

«Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, т.е. поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России.

Я говорил о нашей позиции, о специфической ситуации вокруг Косова и Метохии, и об энергетике, и о традиционных отношениях с РФ. Что очень важно, мы говорили о предстоящей зиме, я ознакомил канцлера Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня. Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день и с которым только столкнемся», — приводит ТАСС слова Вучича.

Шольц, в свою очередь, указал на «общую линию ЕС в отношении других стран, в том числе и России». Те государства, которые планируют присоединиться к Евросоюзу, должны учитывать ее, отметил он.

Напомним, в 2012 году Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Вучича, евроинтеграция отвечает интересам Белграда, но ожидать прогресса на этом направлении в ближайшее время не стоит.

«Косово на нашей стороне»

Ранее в пятницу канцлер ФРГ встретился с косовским премьером Альбином Курти. Шольц заявил, что введением санкций против РФ власти частично признанной республики показали, что «стоят на нашей стороне в международном сообществе».

Он также указал, что вступление Сербии и Косово в ЕС невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.

Косово наряду с Боснией и Герцеговиной все еще ждет статуса кандидата на вступление в Евросоюз. «После разговора с Шольцем в пятницу Курти объявил, что подаст официальную заявку на вступление в ЕС в конце 2022 года. По его словам, он надеется на поддержку ЕС», — пишет издание Bietigheimer Zeitung.

Как балканские страны сорвали визит Лаврова в Белград

Сербия хочет стать членом ЕС, но при этом поддерживает дружеские отношения с Россией, отмечает газета.

«Вучич, с которым Шольц встречался в Белграде, на самом деле хотел принять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в своем дворце в начале этой недели. Визит не удался только потому, что соседние страны отказали Лаврову в использовании своего воздушного пространства», — говорится в публикации.

ЕС теперь все более открыто призывает Сербию проявить себя, констатирует Bietigheimer Zeitung.

«Близкие отношения с режимом Путина больше несовместимы с построением общего будущего с ЕС», — подчеркнул глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Шольц по итогам встречи с Вучичем сделал аналогичное заявление, заключив, что «дорога в Европу есть дорога в Европу».

«Путин усложнил позицию Белграда»

Добавим, что в начале мая Вучич и Шольц встречались в Германии. Тогда сербский лидер констатировал, что слова президента РФ Владимира Путина про аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнили позицию Белграда.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — сказал президент Сербии.

26 апреля российский лидер провел переговоры с генсеком ООН. В частности, он напомнил Гутерришу о решении международного суда ООН «по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми», и заявил, что «ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением». Поэтому, по мнению Путина, у России было право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь.

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