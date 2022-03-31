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С 1 апреля семьям с детьми рассчитают новую выплату. Деньги начнут начислять с 1 мая

Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»
Новое пособие от государства смогут получать семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, размер среднедушевого дохода в которых не превышает прожиточный минимум. Соответствующий указ 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, а начислять их начнут с 1 мая. Размер в зависимости от обстоятельств может составлять 50%, 75% и 100% от региональной величины прожиточного минимума для детей.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 31 марта, подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей от восьми до 17 лет. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», — отмечается в тексте.

Деньги смогут получать семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

В этом случае размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей. Если же среднедушевой доход даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты увеличивается, передает РБК.

Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, а начислять их начнут с 1 мая.

Их размер в зависимости от обстоятельств может составлять 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей по региону, пишет ТАСС.

Какие пособия уже получают семьи с детьми

Подписанный указ дополняет комплекс мер по поддержке семей в РФ. Семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, могут оформить ежемесячное пособие на детей до трех лет. На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета, на второго — из маткапитала.

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой не дотягивает до прожиточного минимума, также вправе получать пособие от государства в размере от 50%, 75% или даже 100% от прожиточного минимума. Отдельно в Минтруде РФ подчеркнули, что такую выплату можно получать за каждого ребенка.

Кроме того, беременные женщины, чей доход не превышает прожиточный минимум, могут получать пособие в размере 50% от его величины в регионе.

Также ранее сообщалось, что при комплексной оценке нуждаемости перестанут учитывать целевые средства — гранты и субсидии, полученные на развитие своего дела, налоговые вычеты и деньги, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.

Как меняются расходы россиян

Согласно последнему исследованию «Ромир», в наибольшей степени россияне отметили рост своих расходов на продукты питания и лекарства.

Сильнее всего сократились расходы на развлечения, питание вне дома и деликатесы, мелкую бытовую технику и одежду. Жители страны также отметили снижение своих расходов на алкоголь, в том числе пиво. Также социологи отметили значительный рост расходов на средства личной гигиены и другие непродовольственные товары, а также корма для домашних животных.

«Заявленное изменение расходов демонстрирует не только их фактический рост. В первую очередь, это индикатор того, какие товары и услуги на самом деле являются предметами первой необходимости, на которые люди готовы тратить деньги даже в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Также мы видим, в каких направлениях покупатели снижают свои траты, а значит, при изменении ситуации к лучшему в первую очередь вернут эти статьи расходов в свой бюджет», — отметил эксперт холдинга Илья Кацнельсон.

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