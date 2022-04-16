Бороться с пьянством, не штрафовать за мелкие нарушения. ГИБДД меняет политику

ГИБДД сосредоточится на привлечении к ответственности тех, кто способствует совершению ДТП, в частности пьяных. Штрафовать за мелкие нарушения, такие как неисправность стеклоомывателей, водителей теперь не будут. Подробнее о приоритетах деятельности Госавтоинспекции — в материале «Газеты.Ru».

ГИБДД не будет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, но сосредоточит внимание на тех, кто непосредственно способствует совершению ДТП — в частности, на пьяном вождении. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает ТАСС.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению ДТП», — рассказали агентству в ГУОБДД МВД России.

К незначительным нарушениям, в частности, отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей.

В Госавтоинспекции также указали, что «судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дела об административных правонарушениях, при малозначительности совершенного административного правонарушения могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ)».

В то же время существуют правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными.

К ним, например, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ.

На данный момент в России штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тыс. рублей, также предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание полагается за отказ от медицинского освидетельствования. Если у нетрезвого водителя нет при себе водительских прав, он может быть арестован на срок до 15 суток.

Взыскание за повторное пребывание за рулем в пьяном виде составляет от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Водителю также может грозить до двух лет лишения свободы.

По данным за 11 месяцев 2021 года, более 11% всех ДТП в России — 10 849 аварий — произошли с участием водителей с признаками опьянения. В 8 688 случаях наличие алкоголя в крови водителей подтвердилось. Погибшие в таких автокатастрофах составляют пятую часть всех жертв дорожно-транспортных происшествий в стране.

При этом пьяные автовладельцы стали виновниками 9 из 10 ДТП, в которых участвовали. Доля жертв этих аварий составила почти четверть (23,5%) от числа всех, кто погиб по вине водителей.

Напомним, на этой неделе Общественная палата РФ и правозащитники подготовили обращение в правительство, Госдуму и МВД. Инициатива предполагает, что водителей, нарушающих дорожные правила, будут вычислять по их внешности с помощью камер ГИБДД. Кроме того, предлагается закрепить в КоАП штрафы за превышение средней скорости.

12 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что действие водительских прав будет автоматически продлено на три года — это коснется документов, истекающих в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го. Речь идет о порядка 5 млн водительских удостоверений.