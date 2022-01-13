Власти Москвы допустили новые ограничения в столице из-за «омикрона»

Власти Москвы могут ввести дополнительные ограничения, если распространение «омикрон»-штамма коронавируса перегрузит здравоохранение. Для определения нагрузки будут оценивать не только число новых заболевших, но и рост госпитализаций. Накануне мэр города Сергей Собянин заявил о быстром приросте заболеваемости в столице. Кремль признает, что заболеваемость в России скоро возрастёт, но считает, что пока необходимость новых ограничений нельзя предсказать.

В Москве введут новые ограничения в крайнем случае, уточнил заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — пояснил он.

Вице-мэр указал, что власти будут оценивать не только число новых заболевших, но и то, сколько зараженных попадают в больницы.

По оценке Ефимова, город готов работать в условиях временных ограничений. Как считает заммэра, во время предыдущих всплесков заболеваемости ограничения помогли «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации».

Какие именно ограничения могут дополнительно задействовать в Москве, Ефимов не уточнил. Он отметил лишь, что «их набор понятен», и сценарий мер уже проработан.

Мэр Москвы в конце декабря 2021 года говорил, что в случае необходимости, «если какие-то «омикроны» или еще что-то будет», власти рассчитывают применять в столице точечные минимальные ограничения, чтобы не нарушить «ритм работы города».

«Мы прожили с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите», – сообщил Собянин.

Последний раз Москва пережила частичный локдаун в конце октября прошлого года. В столице с 28 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни, школы ушли на каникулы, рестораны работали только на вынос и доставку, был закрыты некоторые общественные места, как, например, кино и зоопарки.

Как растет заболеваемость «омикроном» в России

В столице уже есть значительное число заболевших «омикроном», и оно быстро увеличивается, сообщил Собянин 11 января. Он предупредил, что в течение 7-10 ближайших дней столица переживет значительный всплеск заболеваемости COVID-19 из-за «омикрон»-штамма. «Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — заключил мэр.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 12 января сообщила, что в выборке пациентов в Москве, которую исследовало агентство, доля инфицированных «омикрон»-штаммом коронавируса составила более 76%. Тогда как в середине декабря зараженных «омикроном» было всего 1-2% от всех заразившихся, в конце декабря — около 7%, а в начале января — около 20%.

Вице-премьер Татьяна Голикова 12 января сообщила, что всего в России выявили 698 случаев заражения штаммом «омикроном». Большая часть заболевших приходится на Москву и Подмосковье.

«Скорее всего столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — предостерегла премьер.

По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве выявили 4 008 новых зараженных коронавирусом. Общее число больных с начала пандемии перевалило за 2 млн человек.

При неблагоприятном прогнозе из-за распространения «омикрона» в России будут ежедневно выявлять более 100 тысяч новых заболевших, заявила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов отмечал, что российская система здравоохранения может выдержать максимум около 40 тысяч новых заболевших ежедневно. Если их число перевалит за обозначенную планку, нельзя исключать введение полного локдауна, уверен он. По подсчетам оперативного штаба, за прошедшие сутки по всей стране зарегистрировали 17 946 новых случаев заражения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января указал, что пока никто не может точно ответить, придется ли вводить в стране локдаун или режим нерабочих дней на фоне новой волны коронавируса. «Ясно, что планка заболеваемости будет высокая», — признал Песков.