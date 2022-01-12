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Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США

Врач Онищенко: в России реже болеют COVID-19 из-за того, что праздники только закончились

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в России объясняется тем, что в стране праздники только завершились, в то время как в США люди вышли на работу уже со 2 января. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Он добавил, что россияне чаще всего переносят заражение в легкой форме. По мнению Онищенко, при «омикроне» болезнь протекает легче, чем при предыдущих вариантах вируса.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти города могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон» в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, решение об ограничениях будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости.

До этого заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил о грозящей России опасности после прихода штамма коронавируса «омикрон».

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