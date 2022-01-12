Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США

Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в России объясняется тем, что в стране праздники только завершились, в то время как в США люди вышли на работу уже со 2 января. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Он добавил, что россияне чаще всего переносят заражение в легкой форме. По мнению Онищенко, при «омикроне» болезнь протекает легче, чем при предыдущих вариантах вируса.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти города могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон» в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, решение об ограничениях будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости.

До этого заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил о грозящей России опасности после прихода штамма коронавируса «омикрон».