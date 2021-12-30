Пенсионный фонд в новом году упростит получение пособий

Проще, быстрее и в беззаявительном порядке: систему назначения мер поддержки изменят со следующего года, передав большую их часть Пенсионному фонду России. Не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты, а первые зачисления от ПФР россияне получат уже 17 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пенсионный фонд России с 2022 года начнет предоставлять жителям страны отдельные меры поддержки, которые на данный момент назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Передаваемые фонду меры получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими подобными событиями.

Не нужно никуда обращаться

«Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия.

Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически.

Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд», — отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. Например, благодаря тому, что подтверждать право на выплаты фонд будет по принципам социального казначейства. Опираться ПФР будет в основном на собственные данные и сведения, которые запросит в других ведомствах.

«Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», — отметили в пенсионном фонде.

Для семей погибших военнослужащих в следующем году будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда.

В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Кроме офисов ПФР, обратиться за выплатами можно через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний день более чем в половине регионов России отделения Пенсионного фонда уже расширили соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан.

Позже оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.

Кроме того, что сократится число документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд сократятся и сроки их назначения.

«Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. С 2022 года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от пяти до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства», — сообщили в фонде.

Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате, срок оформления может оказаться дольше.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января.

Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. Далее пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, по которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце, пояснили в ПФР.

«Отметим, что меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей», — проинформировали в фонде.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

Как проиндексируют пенсии

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023-м — 17 893 рубля, в 2024-м — 18 733 рубля.

Индексация социальных пенсий и выплат по пенсионному обеспечению в 2022 году планируется в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой части ожидается на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — в 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

Сколько денег нужно на еду

Расходы россиян перед Новым годом увеличились на 9% за неделю, свидетельствуют данные компании «Ромир».

Так, в период с 20 по 26 декабря средние недельные расходы россиян составили 6 339 рублей, что на 9% (524 рубля) больше, чем в предыдущие семь дней.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года индекс недельных расходов увеличился на 25% (1 286 рублей) относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 074 рубля).

Недельный средний чек (сумма одной покупки) на прошлой неделе составил 754 рубля. Индекс показал рост 9% за неделю и 15% за год.

По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (638 рублей) индикатор оказался выше на 18% или 116 рублей.