«Мы обязательно это сделаем». Путин — об индексации пенсий выше инфляции

Правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись, заявил президент РФ Владимир Путин на состоявшейся в четверг пресс-конференции. По его словам, российским властям удавалось ранее индексировать пенсии выше инфляции, такие меры будут приняты и в дальнейшем.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря указал, что кабмин должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись.

«До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — добавил российский лидер.

Он также отметил, что соответствующие решения будут приняты по «силовому» блоку, чтобы выровнять доходы людей, работающих в силовых структурах и правоохранительных органах.

В 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому средний размер пенсий к 2024 году превысит 20 тыс. рублей, напоминает ТАСС.

Министр труда и социального развития Антон Котяков ранее сообщал, что в ведомстве подготовили предложения дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Решения, по его словам, будут приняты в ближайшее время.

Кроме того, глава Минтруда отметил, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше».

Как проиндексируют пенсии

Путин в начале декабря подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы.

В частности, устанавливается среднегодовой размер страховой пенсии: в 2022 году он составит 17 115 руб., в 2023-м — 17 893 руб., в 2024-м — 18 733 руб.

Индексация социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению в 2022 году планируется в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой части ожидается на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — в 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

Минтруд ранее разработал новый порядок выплат пенсий: поправки затронут тех, кто имеет право получить свои накопления единовременно всей суммой. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

А уже с 1 января в России заработают новые нормы, касающиеся пенсионных выплат.

Сколько денег нужно, чтобы обеспечить прожиточный минимум

Россияне считают, что для обеспечения каждого члена семьи всем необходимым требуется не менее 25 тыс. руб. ежемесячно, следует из соцопросов.

«По официальным данным, инфляция у нас составляет 6—8% в год. Но люди воспринимают рост цен как гораздо более резкий. Они понимают, что для поддержания уровня жизни, к которому они стремятся, нужно больше денег. Мы спрашивали: сколько нужно семье, чтобы обеспечить прожиточный минимум?

Имеется в виду не официальный прожиточный минимум, а субъективный. В среднем эта сумма оказалась около 25 тыс. руб. на человека в месяц.

Этим летом мы спрашивали людей: насколько в среднем за год выросли цены на товары и услуги, которые покупает ваша семья? И 57% ответили, что рост цен составил до 30%, а 37% — что еще выше.

Люди, конечно, очень боятся роста цен. Особенно на товары первой необходимости. Из-за их подорожания люди теряют уверенность в завтрашнем дне, в семейном и национальном благополучии. Не думаю, что это только российская черта, но в России неуверенность в будущем распространена больше, чем в странах Запада», — заключил социолог Степан Гончаров.