Сэкономить 50 млрд рублей ежегодно. Зачем объединяют ПФР и ФСС

Члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение ПФР и ФСС, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Ожидается, что будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируется объединить к 1 января 2023 года. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение ПФР и ФСС, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — пояснили ТАСС в секретариате.

Голикова в июле указала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года. По ее словам, к этому процессу относятся осторожно, он предусматривает переходный период.

В свою очередь, председатель правления ПФР Андрей Кигим проинформировал, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе. По его словам, продолжается процесс объединения баз данных.

Впервые вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов подняли в декабре 2018 года, когда Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам — ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования (ФОМС) — внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов. Она констатировала, что изменить правовой статус всех трех организаций затруднительно — необходимы варианты для обсуждения с объединениями профсоюзов и работодателей.

В итоге от идеи объединения трех фондов отказались, поскольку структура и функции ФОМС существенно отличаются от структур ПФР и ФСС.

Сколько может сэкономить государство

В феврале 2021 года стало известно, что Пенсионный фонд могут объединить с ФСС. Ожидается, что такое решение поможет улучшить оптимизацию и цифровизацию процессов получения социальной поддержки до уровня одного окна.

По оценкам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при слиянии двух структур получится сэкономить по меньшей мере 50 млрд рублей в год — этого удастся добиться за счет сокращения числа сотрудников, а значит, и расходов на офисы.

Бюджеты фондов

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы.

Согласно опубликованным документам, в 2022 году предполагаемый доход бюджета Пенсионного фонда составит 10,032 трлн рублей, а в 2023-м и 2024-м — 10,591 трлн и 11,074 трлн рублей соответственно. Расходы же ПФР предусмотрены на уровне 10,154 трлн рублей в 2022 году, 10,574 трлн — в 2023 году и 11,167 трлн — в 2024 году.

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда социального страхования в 2022 году предусмотрен в объеме 988,156 млрд рублей, далее — 1,054 трлн и 1,125 трлн, а расходов — 944,117 млрд рублей, 1,011 трлн и 1,076 трлн соответственно в 2022-2024 годы.

Размер доходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году составит 2,779 трлн рублей, в 2023 году — 2,925 трлн, в 2024 году — 3,086 трлн. При этом объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год — 2,951 трлн, на 2024 год — 3,12 трлн.