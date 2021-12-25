Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года

Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года. Спикер Госдумы отдельно отметил законы об увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и ряд других. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу, 25 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в уходящем году нижняя палата парламента приняла «много важных для наших граждан законов». Некоторые из них вступают в силу уже в январе 2022 года.

В Telegram-канале он написал о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и ряде других:

Выплаты на детей до трех лет

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь на год обращения за выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Защита животных

Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.

Маткапитал вырастет

Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции.

Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Меры для снижения закредитованности населения

Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО).

Совет директоров ЦБ будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.

Как отметил Володин, такие меры защитят людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. «Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — констатировал он.

Информирование о льготах

Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру.

Налоговый вычет на спорт

Государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Отказ от идентификации по биометрии

Если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных, то это не может стать основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги.

«Мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — указал спикер Госдумы.

«Приземление» IT-гигантов

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Вызов экстренных служб

По всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб – 112. Раньше функционирование системы осуществлялось в соответствии с положением, утвержденным правительством России, и действовало не во всех субъектах РФ.

Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными – более того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.