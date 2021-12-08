На Украине вакцинированные от коронавируса получат по 1000 гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому граждане страны будут получать по тысяче гривен ($37 или около 2,7 тысячи руб.) за вакцинацию. Подобная программа стимулирования работает еще в нескольких странах. И не везде платят деньгами.

Согласно закону, подписанному Зеленским 8 декабря, выплаты получат все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации. Когда именно была сделана прививка, неважно.

На первом этапе бонусные выплаты будут поступать через специальное приложение Дія («Действие»). Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев и только в сферах, определенных правительством Украины.

Для вакцинированных, у которых нет смартфона или мобильного приложения «Дія», в частности для пожилых людей, правительство разработает альтернативный способ получения бонусной выплаты. Его запустят с третьего квартала 2022 года.

Украинские власти выделили на программу 8 млрд гривен.

Как пояснял Зеленский, выплаты не только стимулируют людей прививаться, но и поддержат пострадавшие от коронавируса сектора экономики. Власти страны отмечали, что ближайшей целью является доведение уровня вакцинации взрослого населения до 70%. В середине ноября этот показатель составлял чуть более 40%.

По состоянию на 7 декабря на Украине полную вакцинацию прошли 12 млн человек. В стране одобрены три вакцины: AstraZeneca, Corovac, Moderna и Comirnaty. Общее число заболевших COVID-19 на Украине перевалило за 3 млн человек.

Где еще платят за прививку

Бонусы за вакцинацию во время пандемии стали довольно распространенной практикой в мире. К примеру, в США с конца июля 2021 года всем полностью вакцинированным гражданам во всех штатах выдают по $100. Дополнительно в каждом регионе может действовать своя бонусная программа. Так,

власти Нью-Йорка в июле объявили, что каждый житель города может сразу получить $100 за прививку первым компонентом вакцины.

«Теперь мы подсластили пилюлю», — прокомментировал инициативу мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Власти Сербии весной 2021 года обещали заплатить 3 тысячи динаров ($30) каждому, кто до конца мая получит хотя бы одну дозу вакцины. Местные ТЦ также устраивали одноразовые акции, когда первые пришедшие на прививку получали призовые деньги.

В России среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет разыгрывали призы по 100 тысяч руб. Власти Тольятти также устраивали свою лотерею, в которой вакцинированные могли выиграть 75 тысяч руб.

В Австралии с апреля 2021 года действует альтернативный подход. Там деньги получают не те, кто привился, а частные и государственные клиники, организующие вакцинацию. Им платят по $10 за каждого полностью вакцинированного человека.

Швейцарские власти в начале октября объявили, что будут платить гражданам, агитирующим друзей прививаться от SARS-CoV-2. Каждого пришедшего на вакцинацию человека будут спрашивать, кто уговорил его привиться. Наградой будут купоны на 50 франков (почти 4 тысячи руб.).

Помимо денежных выплат были попытки поощрить прививаться от коронавируса другими способами, порой неординарными.

В США помимо денег американцев привлекали вакцинироваться стриптизом и марихуаной. В Лас-Вегасе клуб Ларри Флинта Hustler открыл собственный пункт вакцинации и дарил тем, кто сделает там прививку, платиновую карта члена клуба, бесплатный танец от вакцинированной участницы шоу и билеты на ночное представление в Hustler.

В штате Вашингтон летом проходила акция, по которой все вакцинированные от коронавируса старше 21 года могли получить бесплатную самокрутку с марихуаной, а также алкоголь.

В Маниле, столице Филиппин, местные власти раздавали среди вакцинированных мешки риса и разыгрывали коров, а в сельских районах Индонезии за прививку от коронавируса дарили живых кур. В Китае тем, кто привился от коронавируса, бесплатно раздавали яйца и растительное масло.

В России помимо денег за прививку раздавали квартиры, машины и технику. Так, москвичи могли выиграть автомобиль Renault Logan, а жители Подмосковья — трехкомнатную квартиру в Серпухове.