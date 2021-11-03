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В Москве пройдет второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве среди участников акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» разыграют две квартиры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для жителей столицы подготовлено 10 однокомнатных квартиры. В прямом эфире телеканала «Москва 24» объявят двух победителей. Квартиры будут разыгрываться среди тех, кто сделал прививку или прошел повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.

Столичные власти напомнили, что сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом центре вакцинации на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в общественных местах, а также в частных медицинских организациях, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе первого розыгрыша в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!».

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