Швейцарцам заплатят за вакцинированных от коронавируса друзей

Швейцарские власти будут платить гражданам, агитирующих друзей прививаться от SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный совет Швейцарии принял решение поощрять людей, которые призывают окружающих делать прививку от коронавируса, выплачивая агитаторам по 50 франков (почти 4 тыс. рублей) за каждого вакцинированного друга. С помощью этой акции планируется ускорить кампанию по вакцинации.

Распространители вакцины получат купоны, пока неизвестно, на что их можно будет потратить. Агентство предполагает, что премией можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.

На текущий момент в Швейцарии вакцинированы 42% населения.

«Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем положить конец мерам сдерживания», — оценил показатель министр здравоохранения Ален Берсет.

Ранее в России назвали 500 победителей лотереи среди привившихся от коронавируса, все они получат по 100 тыс. рублей — переводом на банковскую карту.