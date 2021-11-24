Путин раскрыл подробности своего участия в исследовании назальной вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него опустился титр антител и специалисты порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса, что глава государства и сделал. А в среду он также рассказал о своем опыте участия в испытаниях назальной вакцины, которая пока не зарегистрирована. Подробнее о деталях процедуры — в материале «Газеты.Ru».

24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства, состоявшемся в среду.

«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», — проинформировал он.

Подробности процедуры

Президент также привел подробности процедуры. «Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — сообщил российский лидер.

«Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции Логунов набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны.

15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось», — рассказал Путин.

Он отметил, что не испытал никаких неприятных ощущений. «Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня после этих двух процедур, укола и назальной формы, я уже занимался спортом с утра, так что могу засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые и специалисты говорят, все так и есть» — подчеркнул глава государства.

«Посмотрим, какой будет результат с точки зрения повышения этих защитных титров», — сказал он.

Путин встречался с Логуновым 21 ноября, — в воскресенье он сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса.

Дополнительная защита

Российский президент теперь получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета, прокомментировал процедуру директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцинация может дать дополнительную защиту на уровне мукозального иммунитета. Соответственно, появляются секреторные антитела, выстраивается второй барьер от коронавируса. Для это вакцина и делается», — пояснил он «Интерфаксу».

Люди, сделавшие интерназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета, напомнил собеседник агентства.

По его словам, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.

Центру им. Гамалеи ранее выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины. Доклинические исследования препарата, в ходе которых подтвердилась его безопасность, успешно завершились, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он сообщил, что испытания с участием добровольцев старше 18 лет продлятся 42 дня. «Это нужно, чтобы еще раз оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку», — пояснил глава правительства.

Путин в свою очередь выразил желание лично поучаствовать в испытаниях в качестве одного из добровольцев.

Зарегистрировать назальную форму вакцины «Спутник V» и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Добавим, что в России на основе «Спутника V» разрабатывают две назальные вакцины.

Темпы вакцинации

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 23 ноября 2021 года находится на 97-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 36,82%.

За последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов возросло на 1 240, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. Условная летальность заболевания выросла до уровня 2,84%.

Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране 10 дней подряд не превышает единицу. В Москве на фоне спада заболеваемости показатель снизился до 0,84, следует из подсчетов ТАСС.

Показатель оказался больше 1 только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Подмосковье, где он вырос до 1,1. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.