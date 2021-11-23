Песков назвал преждевременным вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

В Кремле считают, что пока рано говорить о каких-либо ограничениях в связи с пандемией на новогодних каникулах, так как до них «еще много времени». Вместе с тем специалисты отмечают отступление четвертой волны COVID-19 в России, предупреждая, что это не означает окончательную победу над инфекцией. Тем временем жители страны уже планируют, как проведут предстоящие праздники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сейчас преждевременно говорить о вероятности введения в России новых антикоронавирусных ограничений в период предстоящих новогодних каникул. Об этом во вторник, 23 ноября, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — указал он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, в России наблюдается снижение уровня заболеваемости. «Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны пандемии, — приводит ТАСС слова Пескова. — И европейцев они ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны пандемии идут одна за другой, это объективно».

Он подчеркнул, что другие государства также сталкиваются с тем, что граждане не хотят проходить вакцинацию и ревакцинацию. «Все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень», — констатировал Песков.

Продлевать новогодние каникулы в России не придется, если уровень вакцинации населения к этому моменту будет высоким, отметил, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. А поскольку антитела вырабатываются в течение 42 дней, сейчас «самое подходящее время, чтобы сделать прививку», указал он в эфире «Радио 1».

«Конечно, не хотелось бы ничего продлевать. Но, как сказал президент Владимир Путин, самое главное – это сохранность жизни и здоровья. Поэтому для этого будут приниматься самые неординарные меры», — заявил Тумусов.

Спадает ли волна

Он подчеркнул, что в России действительно снижаются темпы роста заболеваемости, но показатель смертности от коронавируса пока не падает. «Это отголоски тех нерабочих дней, что у нас были, и отголоски вакцинации. Она у нас чуть-чуть увеличивается, так же, как и защита населения», — добавил парламентарий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что число выявляемых новых заболевших сократилось на 2,5%.

По мнению директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России пандемия коронавируса завершится, когда у 70-75% населения страны выработаются антитела к инфекции.

Спад четвертой волны COVID-19 — «это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус», отметил, в свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.

Новогодние планы россиян

Тем временем россияне уже начали планировать новогодние каникулы. Согласно опросу SuperJob, каждый пятый житель страны намерен работать в это время. При этом среди граждан, у кого доход выше 80 тыс. рублей, доля работающих респондентов больше — 29%, отмечает «Интерфакс».

Что касается остальных россиян, то 38% опрошенных хотят встретить Новый год в домашней обстановке, 5% — поедут на дачу, а 6% респондентов хотят провести праздники у друзей и родственников.

В путешествия по стране отправятся 2% респондентов. Они планируют поездки, в основном, в Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым. За границу намереваются поехать 1% россиян. Аналитики также сообщают, что каждый четвертый россиянин (26%) пока не решил, как будет проводить зимние каникулы.

В АТОР ранее сообщали, что российские туристы не спешат бронировать туры на Новый год. «По акциям раннего бронирования, по которым до 15 ноября туры на зиму можно было купить со скидками от 25% до 30%, число желающих оказалось невелико», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.