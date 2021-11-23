Попова рассказала, когда будут заметны «значимые изменения» ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в некоторых регионах отменяют ограничительные меры, как только начинается снижение заболеваемости COVID-19. Она также сообщила, что с увеличением охвата тестирования на коронавирус не справились 28 субъектов РФ. Темпы вакцинации необходимо увеличить, указал, в свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин. Главное о состоявшемся 23 ноября заседании Координационного совета при правительстве России — в материале «Газеты.Ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает преждевременным вопрос о снятии связанных с коронавирусом ограничений в России. По ее словам, эффективность уже принятых мер «трудно переоценить». Об этом она заявила во вторник на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

«Хочу отметить, что в некоторых субъектах РФ как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала она.

Попова добавила, что «значимые изменения» ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди пожилых людей будут заметны, когда уровень их иммунизации превысит 60%.

«Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в группе 65 лет и старше, здесь ситуация практически не меняется.

От уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция», — пояснила Попова.

Не все справились с увеличением тестирования

Глава Роспотребнадзора также указала, что с увеличением охвата тестирования на коронавирус не справились 28 регионов.

«Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя ковида увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов РФ справилось с этой задачей, за исключением 28», — сообщила она.

Попова перечислила регионы, которые проводят менее 250 исследований на 100 тыс. человек в сутки: это Оренбургская область, Башкирия, Северная Осетия, Сахалинская область, Кабардино-Балкария, Омская область, Крым, Костромская область, Краснодарский край и Чувашия.

«При том, что по республике Крым цифры были очень высокие в предыдущие две недели, и только на прошедшей мы наблюдаем снижение. Коллеги доложили, что они с этим справятся буквально в ближайшие дни», — проинформировала она.

Роспотребнадзор дорабатывает цифровую платформу для контроля сроков выдачи результатов тестов на коронавирусную инфекцию, добавила глава ведомства.

«Мы сейчас ее дорабатываем, чтобы мы могли в онлайн-формате контролировать эти сроки. Пока мы это делаем с помощью контрольных мероприятий и горячей линии», — рассказала Попова.

Время доставки проб на коронавирусную инфекцию в лаборатории изменено, напомнила она. Раньше сроки доставки тестов для исследования не нормировались, тогда как теперь это время должно составлять строго 24 часа.

«Следовательно, пациент должен получить результат в течение 48 часов от момента забора материала: 24 часа до доставки и 24 часа до выдачи пациентам результата», — уточнила Попова.

Ситуация стабилизируется

По ее словам, в целом cтабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 регионах.

Она сообщила, что заболеваемость в стране снизилась более чем на 6% за минувшую неделю. «Хочу отметить, что по итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение заболеваемости COVID-19», — указала Попова. В то же время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пока продолжается в 18 регионах, констатировала глава Роспотребнадзора.

Как идет вакцинация

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация в России идет активно. «Средний темп – более 500 тыс. человек в сутки. За прошедшую неделю привились 3,163 млн человек», — уточнил он. Мурашко добавил, что доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет составляет почти 55%.

По его словам, с болезнью COVID-19 сейчас борются 1,072 млн россиян: более 860 тыс. пациентов лечатся амбулаторно и свыше 212 тыс. получают помощь в стационарах.

За весь период пандемии медицинская помощь была оказана почти 1,5 млн детей, более 31 тыс. остаются под наблюдением, рассказал он.

Кроме того, Минздрав предлагает ввести крупные штрафы за публикацию в СМИ объявлений о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — до 1 млн рублей. За повторное нарушение – 5 млн рублей.

Оценки уровня коллективного иммунитета

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, уровень коллективного иммунитета в стране «пока чуть выше 50%». «Необходимо увеличить темпы вакцинации», — указал он.

Глава кабмина также сообщил, что правительством будут продуманы предложения о QR-кодах для переболевших COVID-19 в легкой форме (но не привитых и не лежавших в стационарах).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 22 ноября 2021 года находится на 97-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 36,73%.

За последние сутки в нашей стране выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов возросло на 1 243, сообщил оперативный штаб 23 ноября.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжил снижение и опустился 23 ноября до 0,97 в среднем по России, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Как свидетельствует ноябрьский опрос ФОМ, 55% россиян из-за коронавируса стали обращать больше внимания на симптомы ОРВИ.

59% респондентов уверены: без обращения к врачу отличить грипп или ОРВИ от коронавирусной инфекции скорее сложно. 29% думают, что это нетрудно. Ежегодно делают прививку от коронавируса 23% россиян, отмечается в исследовании.