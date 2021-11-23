В Минздраве разработали новый метод выявления наркозависимых водителей

Минздрав подготовил поправки в процедуру получения водительских медсправок. Ведомство уточнило, какие признаки считаются клиническими симптомами наркомании. Среди них повышенная потливость, сухая кожа и «неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм». Если нарколог обнаружит у водителя несколько таких симптомов, ему придется сдавать анализы на проверку. Эксперты считают предложенные признаки субъективными, а лабораторные тесты недостаточно точными.

Сейчас для получения водительской медсправки осмотр у психиатра-нарколога также обязателен. Если врачу кажется, что у пациента есть наркотическая или алкогольная зависимость, он может попросить дополнительно сдать анализы крови и мочи. Решение остается на усмотрение нарколога, процедура осмотра точно не регулируется.

Теперь, как пишет газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с поправками, Минздрав предлагает отправлять на лабораторный анализ всех, у кого найдут одновременно три признака употребления наркотиков. Сколько именно симптомов в предложенном списке, издание не указало. Среди них «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки «внутривенного введения веществ», включая следы от инъекций.

Директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин раскритиковал предложенные симптомы. По его словам, инъекционных наркоманов сейчас не осталось, да и они вряд ли пойдут получать водительские права, потому что это «совершенно другая социальная страта». Остальные признаки эксперт считает «чрезвычайно субъективистским». «Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?» — поинтересовался он.

Зобин добавил, что лабораторные исследования — не гарантия стопроцентного выявления наркозависимых. Пациенты могут знать, как быстро следы наркотиков исчезают, например, из мочи, и подгадывать сдачу анализов. Сами лабораторные методы диагностики часто дают неверные результаты. Виды наркотиков постоянно меняются, кроме того, около 10–20% тестов могут показать ложноположительный результат.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун говорил РБК, что сейчас наркологу практически нереально по косвенным признакам определить потенциального водителя с наркозависимостью. «Сейчас нарколог вряд ли что-то найдет, если водитель сам не признается, что любит употреблять, или если не увидит характерных следов на венах. Обычно все рассказывают, что очень спортивные, не пьют. И если пациент не находился на учете, точного подтверждения употребления нарколог не получит», — пояснял он. Ковтун отмечал, что Минздраву нужно прописать четкий план действий для врачей.

Как отмечает «Коммерсантъ», медсправку можно приобрести незаконно, вообще не проходя исследования. По данным газеты, в Москве есть фирмы, готовые подготовить ее за 3-4 тысячи руб.

Минздрав не первый раз пытается изменить правила прохождения медицинского освидетельствования для водителей. Вместе с ГИБДД министерство уже несколько лет добивается пересмотра системы контроля за водителями-наркоманами. В 2019 году Минздрав предложил заставить всех, кто хочет получить справку, сдавать мочу на наркотики. Ее бы проверяли экспресс-тестом, а в случае положительного результата просили сдать еще один анализ для лабораторного подтверждения. Кандидатов в водители и водителей также хотели обязать сдавать кровь на анализ с помощью метода CDT, позволяющего выявить хроническое употребление алкоголя. Предложение вызвало широкий общественный резонанс, критики нововведений указали, что из-за этого справки могут резко подорожать, а процедура их выдачи затянется. В итоге предложение Минздрава раскритиковал президент России Владимир Путин.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. <...> Пять тысяч если нужно [будет] отдать за эту справку, это что, пол зарплаты вообще отдать? Это что такое?» — возмутился он.

При этом президент уточнил, что считает необходимыми дополнительные обследования для водителей на психотропные вещества. Однако, пояснил Путин, изменения нужно «вводить как-то с умом, поэтапно хотя бы». После этого вступление в силу новых правил отложили и отправили на доработку. В последней версии поправок Минздрав отказался от идеи проверять всех на алкоголь через CDT.

В прошлом году в России выросло число водителей, которых остановили на дороге в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с данными 2019 года этот показатель вырос на 5%, было выявлено 22,4 тысяч таких водителей. При этом число пьяных водителей на дорогах практически не изменилось, оно увеличилось на 0,3%.