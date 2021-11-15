Почти 40% опрошенных водителей признались в употреблении алкоголя за рулем

Более трети водителей в России хотя бы раз садились за руль в нетрезвом состоянии, свидетельствуют данные опроса. Статистика ГИБДД подтверждает, что число «пьяных» ДТП в последние годы не снижается. Уменьшить число нетрезвых за рулем могла бы их принудительная реабилитация или дополнительное психологическое тестирование, считают эксперты.

Больше всего водителей, которые признались в том, что садились за руль нетрезвыми, обнаружилось на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе, свидетельствуют данные всероссийского опроса автомобильного классифайда «Дром.ру». Число таких автомобилистов в этих регионах перевалило за 40%, аналогичные показатели и в Сибири.

В целом по России 61% водителей заявили, что никогда не садились за руль нетрезвыми – остальные признались, что делают это периодически (6%) либо бывали нетрезвыми за рулем один-два раза за последние годы (6%) или оказывались выпившими за рулем, но очень давно (27%).

Согласно результатам опроса,

наиболее распространено пьянство за рулем в Якутии (более 58% водителей отметили, что поступали так хотя бы раз в жизни), Хакасии (50%) и Бурятии (47%).

Самыми трезвыми оказались автолюбители Пермского края – 69,5% из них заверили, что никогда не употребляли спиртные напитки за рулем. За ними следуют Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (67,3 и 68,8%). В Москве показатель трезвости выше, чем в среднем по России – 64%.

Плетка устала бить

Наказание за пьяное вождение регулярно ужесточается – в июне Госдума приняла в третьем чтении законопроект, поднимающий с двух до трех лет срок заключения, который грозит за вождение в нетрезвом состоянии для тех, кто уже был судим за аналогичное преступление. Также для них предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

Статистика ГИБДД говорит о том, что число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения за 9 месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – несмотря на то, что в 2020 году несколько месяцев действовали ограничения на передвижение в рамках борьбы с коронавирусом. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД,

с января по сентябрь 2021 года произошло 10,8 тыс. таких ДТП, в которых погибли 2,3 тыс. человек и 14,5 тыс. получили ранения. За 9 месяцев 2020-го таких аварий было зафиксировано 10,2 тыс. – с 2,6 тыс. погибших и 13,7 тыс. раненых.

Уменьшить число людей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, может принудительная реабилитация и дополнительные психологические тесты, а также равенство всех граждан перед законом считают эксперты.

Если человек попадается в состоянии алкогольного опьянения за рулем, у нас его обычно ставят на профилактический учет – в течение года он должен наблюдаться у нарколога. Но это не лечение, а наблюдение за человеком, от которого он может уклониться и ему скорее всего ничего за это не будет,

— объясняет «Газете.Ru» психиатр-нарколог, заместитель главврача по медицинской части наркологической «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

Если исходить из практики Европы и особенно Америки, там, если человека ловят пьяным за рулем, ему на выбор предлагают тюремное заключение или курс реабилитации, объясняет собеседник, конечно, все выбирают реабилитацию.

Водители, которые попадаются за рулем в сильнейшем алкогольном опьянении, страдают зависимостью и в момент употребления не контролируют количество выпитого и относятся без критики к своему состоянию.

Это и отличает человека, испытывающего зависимость от алкоголя от того, у кого этой зависимости нет, добавляет Мовчан. Возможно, практику с принудительной реабилитацией было бы полезно ввести и в России, полагает он.

Для того, чтобы радикально уменьшить число случаев пьянства на дорогах, необходим целый комплекс мер, и бесконечное ужесточение ответственности в этом не главное, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«На дороге должны быть все равны. Если мы искореним привилегии одних, то другие будут понимать, что если какого-либо сенатора или генерала лишили водительского удостоверения на три года, то и простого водителя неминуемо лишат,

— говорит Шапарин «Газете.Ru». — Мы должны нанести удар по коррупции в ГИБДД за счет контроля за расходами сотрудников Госавтоинспекции. И наконец, мне представляется, что нужно уже ставить вопрос о психическом здоровье людей, которые неоднократно садятся за руль пьяными».

Таких водителей нужно отправлять на лечение к психологу или психиатру, а также разработать систему, аналогичную немецкому Idiotentest, где прямо становится вопрос о вменяемости водителя после работы с психологом, предлагает Шапарин.