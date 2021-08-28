Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Двое детей были ранены в Донбассе в результате обстрела 21:49
Хоккеистки сборной России проиграли Швейцарии в четвертьфинале ЧМ 21:42
В Самаре в Волге нашли сумку со связанным телом иногородней женщины 21:42
Карпин рассказал, что нужно изменить в российском футболе 21:31
Военно-технический форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек 21:28
Определился соперник России по финалу ЧМ по пляжному футболу 21:24
Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкессии 21:06
Карпин: не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь 20:53
Легкоатлет Сильнов уверен, что Россия будет выше третьего места в медальном зачете... 20:49
Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед» 20:47

Водителям назвали шесть фраз, которые лучше не говорить сотрудникам ГИБДД

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов

Сотрудники ГИБДД назвали несколько фраз и приемов водителей, которых необходимо избегать во время беседы с полицейскими, сообщает Autonews.

Прежде всего, инспекторы рекомендовали не пытаться «сверкнуть юридическими познаниями».

«Бывает так: останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы. И начинается: «А ваши документы, а какова причина остановки?» — вспоминает инспектор.

Во-вторых, водителей настоятельно просят не угрожать жалобами.

«Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем это был водитель был виноват в аварии…Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку», — заявил сотрудник дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что автомобиль может показаться им подозрительным по множеству причин, а если вам вменяют нарушение, не нужно пытаться переубедить инспектора. Фразы из разряда «все было не так» вряд ли вам помогут.

Один из инспекторов отметил, что его сердят попытки указать на другого водителя, который якобы, «еще сильнее нарушил», и «лучше ловите пьяных».

Полицейские напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, и им не стоит пытаться это запрещать.

Когда сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению неправильной тонировки, некоторые водители требуют предъявить им документы о поверке приборов — разумеется, эти документы у них есть, а вот просьба раздражает.

Ранее сообщилось, что в России планируют изменить требования к тонировке автомобилей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»
Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить
Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре
Какие изменения в законах вступят в силу с 1 сентября
Процент доверия: когда вклады снова станут привлекательными
Эксперты оценили перспективы роста ставок по банковским депозитам
Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкессии
Власти США добились права взыскать свыше $200 тысяч со Стивена Сигала
Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Новости и материалы
Двое детей были ранены в Донбассе в результате обстрела
Хоккеистки сборной России проиграли Швейцарии в четвертьфинале ЧМ
В Самаре в Волге нашли сумку со связанным телом иногородней женщины
Карпин рассказал, что нужно изменить в российском футболе
Военно-технический форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек
Определился соперник России по финалу ЧМ по пляжному футболу
Карпин: не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь
Легкоатлет Сильнов уверен, что Россия будет выше третьего места в медальном зачете Паралимпиады
Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Кузяев: в сборной ощущается отсутствие Дзюбы
В Берлине многотысячный митинг против COVID-ограничений перерос в столкновения с полицией
Карпин рассказал о выборе капитана и основного вратаря сборной России
МИД назвал угрозы Киева в адрес Поклонской «лучшей рекламой» украинского гражданства
Сборная России проводит первую открытую тренировку при Карпине без пяти футболистов
Politico: Байден разрешил ВС США наносить удары по ИГ* без одобрения Белого дома
Россия в невероятном матче обыграла Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
Лера Кудрявцева ответила на критику Сарика Андреасяна
На Паралимпиаде в Токио выступил террорист, приговоренный к 84 годам
Все новости
«В моей душе всегда живет рок»: интервью с Юлией Савичевой
Юлия Савичева — о «Фабрике звезд», «Евровидении», личной жизни и творчестве
Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса
В Минздраве полагают, что ученики находятся в группе риска из-за новых штаммов
«А за Поклонскую не беспокойтесь»
Политолог объяснил, почему Киеву не удастся «испортить жизнь» Поклонской
«Прошу отнестись с пониманием»: министр рассказал о начале учебного года
С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры
«Не боюсь, что обо мне подумают»
Мусульманка рассказала, как должна одеваться женщина
«Двойка» или «незачет»: музыка, ИЗО и физкультура оказались «особенными»
Родителям напомнили о возможности менять систему оценок в школах
Умер актер Роман Громадский
Солнечная активность угрожает Земле магнитными бурями
Центр прогноза космической погоды сообщил о серии солнечных вспышек
Мясников посоветовал вино при постковидном синдроме, наркологи говорили обратное
Кто и что заявлял об употреблении алкоголя в пандемию
Chevrolet, Genesis, Kia: самые интересные автоновинки сентября
В России в сентябре представят компактные кроссоверы и электромобили
«Согласовано с Путиным и Байденом»: на Украине заявили о требованиях Меркель
Бывший нардеп сообщил о совместном ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и РФ
«Завели административное дело»: почему полиция пришла в отель к Линдеманну
СМИ назвали причину ночного визита полиции в гостиничный номер лидера Rammstein
Принципиальный вопрос. Почему Польша не пускает мигрантов из Белоруссии
Эксперты назвали причины миграционного кризиса на польско-белорусской границе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях