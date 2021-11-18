Минцифры хочет ограничить проверку QR-кодов из-за большого числа «фейков»

Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Он добавил, что существует целый набор мер на случай, если решение о введении QR-кодов будет принято на федеральном уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Минцифры рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Скорее всего, все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды,

мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением.

Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить», — пояснил он.

Министр также указал на «целый набор мер» на случай, если на федеральном уровне будет принято решение о введении QR-кодов. Их реализация не потребует дополнительных мощностей, добавил Шадаев.

Кабмин внес ранее в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах. Ожидается, что в полном объеме поправки, если они будут одобрены, вступят в силу с 1 февраля 2022 года. До этой даты будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).

Новый максимум умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за последние сутки на 1 251, сообщили 18 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии.

Условная летальность осталась на уровне 2,82%.

За минувшие сутки в стране выявили 37 374 заразившихся коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции снизился до минимума с 2 сентября. Этот показатель опустился до 0,94, следует из подсчетов ТАСС.

Он превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где коэффициент вырос до 1,01. В Самарской области и Пермском крае он равен ровно 1.

В Москве показатель вырос до 0,69, а в Подмосковье сократился до 0,7, что для региона стало минимумом с 28 августа. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Россияне – о вакцинации

Почти две трети россиян (64%) опасаются, что они или их близкие могут заболеть COVID-19. 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

13% респондентов уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, и только 6% пока не задумывались над этим вопросом.

Прививку сделали треть опрошенных (35%), отмечается в релизе, опубликованном в четверг.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 17 ноября 2021 года находится на 98-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 35,56%.

31% опрошенных ВЦИОМ сделали бы себе прививку от коронавируса вакциной российского производства, 30% не стали бы делать себе такую прививку. Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что даже сделав прививку, можно заразиться, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче тех, кто не сделал прививку. 27% с этим утверждением не согласны.

Более половины респондентов (61%) разделяют позицию, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку. Противоположной точки зрения придерживаются 25%.

Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности. 27% респондентов так не считают.