Более 20% американцев не уверены в безопасности вакцин от коронавируса

В США составили «портрет» типичного противника вакцинации от коронавируса. Соответствующее исследование провели ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны. Их работу опубликовали в журнале Scientific Reports.
Из ее результатов следует, что каждый пятый американец не хочет прививаться из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности заболевания COVID-19.
Опрос, в котором приняли участие более 6 тыс. жителей четырех крупных городов (Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа), проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность.
Кто оказался в числе «антиваксеров» в США…
Более 20% респондентов оказались не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу.
Такой позиции чаще всего придерживаются люди с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на COVID-19, а также сторонники консервативных политических взглядов. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию, отмечают социологи.
При этом половина тех, кто не хочет прививаться, указали, что ничто не может изменить их мнение.
Более 15% опрошенных не считают, что COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации.
С утверждением о том, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья, согласились от 82% до 90% (этот показатель варьируется в зависимости от города проживания респондентов).
Американцы, перенесшие COVID-19, выступили в основном за вакцинацию.
Разработчикам препаратов доверяют от 72% до 85% участников исследования. Свыше 68% поддержали требования о вакцинации для международных поездок.
…и в России
Подобный опрос проводился и в России центром социального проектирования «Платформа» и компанией Online Market Intelligence, его итоги публиковал РБК 29 июня. Согласно исследованию, доля россиян, которые сомневаются в необходимости проводить вакцинацию, составляет 40%. Тех, кто совершенно точно не будет прививаться, — 17% от общего числа.
40% из «отказников» не готовы проходить вакцинацию из-за опасений долгосрочных последствий для здоровья.
31% антиваксеров выбрали выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как прививка отразится на здоровье других людей. Еще 30% не верят в эффективность вакцинации — по их мнению, она не препятствует заражению.
В опросе участвовали 1 тыс. жителей из всех регионов.
Какие вакцины используются в США и России
В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson.
В России применяются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, США по состоянию на 4 ноября 2021 года находятся на 54-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 59,19%.
Россия занимает 97 позицию с 33,58% привитыми от всех жителей страны.
Статистика по заразившимся и умершим
За минувшие сутки в США выявили 82 061 случай инфицирования, зарегистрирован 1 131 летальный исход.
В России зафиксировали 40 735 заразившихся за последние 24 часа, скончались 1192 человека.
По состоянию на утро 5 ноября, общее количество заразившихся в мире достигло 248 559 510, умерли 5 029 057 человек.
На первом месте по обоим этим показателям по-прежнему находятся США: 46 334 765 человек были инфицированы, 751 555 скончались.
Россия располагается на пятой строчке с 8 533 706 случаями инфицирования и 238 784 летальными исходами.