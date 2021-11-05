Более 20% американцев не уверены в безопасности вакцин от коронавируса

Чаще всего прививаться от коронавируса не хотят американцы с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на COVID-19, а также сторонники консервативных политических взглядов. В целом каждый пятый житель США сомневается в эффективности вакцинации. В России доля антиваксеров почти такая же — 17%.

В США составили «портрет» типичного противника вакцинации от коронавируса. Соответствующее исследование провели ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны. Их работу опубликовали в журнале Scientific Reports.

Из ее результатов следует, что каждый пятый американец не хочет прививаться из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности заболевания COVID-19.

Опрос, в котором приняли участие более 6 тыс. жителей четырех крупных городов (Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа), проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность.

Кто оказался в числе «антиваксеров» в США…

Более 20% респондентов оказались не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу.

Такой позиции чаще всего придерживаются люди с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на COVID-19, а также сторонники консервативных политических взглядов. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию, отмечают социологи.

При этом половина тех, кто не хочет прививаться, указали, что ничто не может изменить их мнение.

Более 15% опрошенных не считают, что COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации.

С утверждением о том, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья, согласились от 82% до 90% (этот показатель варьируется в зависимости от города проживания респондентов).

Американцы, перенесшие COVID-19, выступили в основном за вакцинацию.

Разработчикам препаратов доверяют от 72% до 85% участников исследования. Свыше 68% поддержали требования о вакцинации для международных поездок.

…и в России

Подобный опрос проводился и в России центром социального проектирования «Платформа» и компанией Online Market Intelligence, его итоги публиковал РБК 29 июня. Согласно исследованию, доля россиян, которые сомневаются в необходимости проводить вакцинацию, составляет 40%. Тех, кто совершенно точно не будет прививаться, — 17% от общего числа.

40% из «отказников» не готовы проходить вакцинацию из-за опасений долгосрочных последствий для здоровья.

31% антиваксеров выбрали выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как прививка отразится на здоровье других людей. Еще 30% не верят в эффективность вакцинации — по их мнению, она не препятствует заражению.

В опросе участвовали 1 тыс. жителей из всех регионов.

Какие вакцины используются в США и России

В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson.

В России применяются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, США по состоянию на 4 ноября 2021 года находятся на 54-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 59,19%.

Россия занимает 97 позицию с 33,58% привитыми от всех жителей страны.

Статистика по заразившимся и умершим

За минувшие сутки в США выявили 82 061 случай инфицирования, зарегистрирован 1 131 летальный исход.

В России зафиксировали 40 735 заразившихся за последние 24 часа, скончались 1192 человека.

По состоянию на утро 5 ноября, общее количество заразившихся в мире достигло 248 559 510, умерли 5 029 057 человек.

На первом месте по обоим этим показателям по-прежнему находятся США: 46 334 765 человек были инфицированы, 751 555 скончались.

Россия располагается на пятой строчке с 8 533 706 случаями инфицирования и 238 784 летальными исходами.