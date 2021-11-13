В РЖД и «Аэрофлоте» рассказали о вариантах использования QR-кодов

Минтранс намерен отработать систему QR-кодов на самолетах и в поездах. В РЖД не ожидают, что нововведения отразятся на пассажиропотоке, а в «Аэрофлоте» назвали необходимой возможность покупки билетов без ограничений. Проверять наличие QR-кодов нужно при посадке на борт, уверен глава авиакомпании Михаил Полубояринов. Однако авиаперевозчиков могут обязать проверять QR-коды у пассажиров дважды: первый раз при покупке билетов, второй — при регистрации на рейс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минтранс заранее отработает систему, как можно быстро и не задерживая посадку проверить медицинские документы у пассажиров. Об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев, комментируя соответствующий законопроект (об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта).

Он рассказал, что планируется провести необходимую работу с РЖД и авиакомпаниями.

«При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в железнодорожный вагон, будет предъявляться специальная утвержденным законом медицинская документация. Время начала будет определено правительством. Если такие законы будут приняты, тогда мы начинаем работать с авиакомпаниями, с РЖД. Мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать их на посадке», — сообщил Савельев.

Напомним, 12 ноября кабмин направил в Госдуму проекты законов, предусматривающих внесение поправок в нормативные акты, регулирующие транспортную отрасль. Предполагается, что пассажирам самолетов и поездов дальнего следования потребуется предъявлять QR-код о прививке от коронавируса, медицинский отвод от вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания.

Ожидается также, что до 1 февраля 2022 года при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Как отреагировали в «Аэрофлоте»…

«Аэрофлот» поддержал введение системы QR-кодов для посадки на борт самолета, но выступает против данного требования при покупке билетов, отметил гендиректор компании Михаил Полубояринов.

По его словам, с технической точки зрения не получится обеспечить продажу билетов на самолет по новым правилам — люди должны иметь возможность купить билеты без ограничений.

«Если же такие ограничения вводятся при посадке — это совершенно нормально.

Конечно, с соответствующим программным обеспечением мы сумеем проверить наличие QR-кода и сроки прививки, но все равно ставить его на приобретение билета ни в коем случае нельзя», — указал он.

О применении QR-кодов для авиатранспорта первыми сообщили власти двух субъектов РФ. Так, с 23 ноября в Камчатском крае они станут обязательными при посадке в самолет на рейсы внутри региона. А с декабря QR-коды будут необходимы для входа в здание аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

…и в РЖД

В свою очередь, заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов объяснил, как будут проверять QR-коды в поездах.

По его словам, в компании не видят никаких сложностей в организации проверок QR-кодов в поездах, а весь процесс будет проходить онлайн.

«У нас уже давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», — пояснил он.

Пегов также считает, что принятие данного законопроекта о введении QR-кодов не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном транспорте.

«Законопроект внесен был вчера, поэтому, наверное, еще будут какие-то обсуждения в Госдуме. Надо дождаться финальной версии закона, но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — цитирует его РИА «Новости».

Отмечается, что в РЖД начали прорабатывать механизмы введения QR-кодов на железнодорожном транспорте еще до внесения этого законопроекта в Госдуму.

Двойная проверка авиапассажиров

Между тем, авиаперевозчиков могут обязать проверять QR-коды у пассажиров дважды: первый раз при покупке билетов, второй — при регистрации на рейс на стойке или посадке в самолет, если была пройдена онлайн-регистрация. Такой вариант, по данным источников газеты «Известия», обсуждается с участниками авиаотрасли.

Предполагается, что без QR-кода билеты нельзя будет купить у российских авиакомпаний и агентов по их продаже.

Собеседники издания рассказали, перевозчики должны будут интегрироваться с порталом «Госуслуги» для продажи билетов вакцинированным пассажирам.

В случае с иностранными компаниями — возможность приобрести авиабилеты, не имея QR-кода, сохранится, но перевозка будет аннулирована, если не предоставить авиакомпании код за сутки до вылета, пишет газета.

Сообщается также, что Минцифры уже разрабатывает программное обеспечение для проверки QR-кодов — его запуск в тестовом режиме ожидается в декабре.