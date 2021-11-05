МВД опубликовало видео с участниками драки в Ватутинках

Полиция установила всех участников инцидента в Новой Москве, в котором пострадал мужчина с четырехлетним сыном. Нападавшие не только подвергли избиению отца, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью ребенку, указали в СК. О допросе подозреваемых и показаниях потерпевших — в материале «Газеты.Ru».

Менее суток потребовалось сотрудникам столичной полиции, чтобы установить всех участников резонансного инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки, произошедшего 4 ноября. К вечеру пятницы были задержаны трое из четырех подозреваемых в избиении мужчины, его товарища и четырехлетнего сына.

Все задержанные оказались гражданами России – братьями, приехавшими в Москву из Оренбурга (2000, 2002 и 2003 годов рождения). Местонахождение еще одного злоумышленника устанавливается.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве распространила кадры допроса задержанных и потерпевших.

Что говорят нападавшие

«Принимал участие в драке. В ходе инцидента там подрались, за это и задержан», — рассказал полицейским один из них.

«Не знаю, с кем подрался… здесь, в Ватутинках. Был ли там ребенок – не знаю, вроде да. Со мной были братья, приехали с Оренбурга. Сам я работаю в сервисе», — поделился второй задержанный.

По данным Telegram-канала «Подъем», речь идет об уроженцах Казахстана и Азербайджана, которые получили российское гражданство. Одному из нападавших удалось скрыться, а самому молодому из задержанных 17 лет.

Он заявил следователю, что «не осознает, в связи с чем задержан и доставлен на допрос». На вопрос о том, совершал ли молодой человек какие-либо преступления, он ответил отрицательно. Кроме того, задержанный утверждает, что «на него напали несколько парней».

Версия потерпевшей стороны

Александр Жиловников, который гулял с сыном, рассказал о начале конфликта и о том, как развивались события у магазина по Нововатутинскому проспекту:

«Началось из-за того, что зацепили моего товарища на ровном месте получается, с нами был еще ребенок.

В этот момент как-то так получилось, что они его задели, причем специально задели, ударили по щеке.

Cоответственно, как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься.

Потом слово за слово, один из них достал нож, начал им махать, за нами бегать с этим ножом публично. И получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться также — побежал за ними, они от него. И все — я взял ребенка в охапку с собой и пошел домой.

Но после этого невзначай мы снова встретились, не доходя магазина, и там основная драка началась.

Кое-как спас себя и ребенка, потому что он сидел на шее, я максимально быстро с шеи его снял и встал перед ним.

И они начали, даже не разговаривая со мной, без разговоров, просто бить меня», — рассказал он. Известно, что Жиловников не живет с супругой и сыном. Накануне он навещал мальчика. Ребенок до сих пор сильно напуган — возможно, ему понадобится помощь врачей.

Друг пострадавшего Никита Уткин описал, как удалось отбиться от нападавших:

«Я подбежал к магазину, прижался спиной, начал махать руками, орать – «Помогите!» Ну потому что я понимал, что не справлюсь с четырьмя точно. Они еще все прыгают на меня ногами, бьют.

Суть в другом — что я забегаю в магазин, пока они от меня отбежали, побежали в сторону Александра. Там я увидел мужчин взрослых троих. Я говорю – «Мужики, можете помочь срочно?! На нас напала толпа».

Александра били человек пять-шесть, прыгали постоянно в него. Он говорил каждому – «давайте один на один», но они постоянно прыгали, в голову били, наносили телесные повреждения.

После чего с этими мужиками, ну и там много очевидцев было, кто помог нам, мы подоспели на помощь.

Я в большей степени боялся из-за ножа, потому что до этого — в первой перепалке — они меня чуть не убили. Ну раза три он промахнулся просто», — заявил он.

Свидетельства местных жителей

В свою очередь, «Известия» опубликовали опрос жителей микрорайона, в котором произошла эта драка. «Надо бороться с этим безобразием! Когда это закончится?! Между прочим, тут очень много людей, которые ведут себя по-хамски, вызывающе: кричат, шумят. У них в характере что ли это… ходить, размахивать руками», — посетовала одна из местных жительниц.

Другая женщина отметила, что «надо было раньше бороться».

«В метро при всех избивают и все молчат – мол, не меня и ладно. Поэтому и будет продолжаться так, какие-то меры надо принимать», — считает она.

Как рассказал очевидец, напавшие на мужчину с ребенком сначала наносили ему удары по лицу и груди. Потом пострадавший начал звать людей на помощь, подбежали прохожие и стали разнимать драку.

«Мы не уверены, что после того, как все уедут отсюда сейчас, у нас не будет проблем… То есть тут людей избивают на улицах, насилуют.

Это абсолютная норма здесь, теперешняя наша жизнь тут.

Поздно вечером страшновато выйти. То, что произошло вчера – только одна из таких историй», — добавила еще одна собеседница издания.

Она утверждает, что недавно около отделения банка мужчину порезали ножом «эти же самые люди». «Просто спустили все на тормозах, замяли дело», — отметила женщина.

«Мужа моего избили, когда он машину просто не там поставил. Он успел закрыться в автомобиле, а нападавший еще долго ногами по машине бил.

Нам страшно уже тут жить, нам места здесь уже нет», — заключила она.

Как произошла драка

Напомним, 4 ноября четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), которое передали в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве.

В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание переквалифицировать их действия на более тяжкую статью — покушение на убийство. Максимальное наказание по ней может составить до 11 лет и трех месяцев лишения свободы.

«Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — говорится в релизе ведомства.

Бастрыкин также поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений и ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейший ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.