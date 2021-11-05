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В прокуратуре рассказали подробности нападения на отца с ребенком в Новой Москве

В драке, произошедшей накануне в Новых Ватутинках, когда на отца с ребенком напали четверо, пострадали и родитель, и мальчик. Один из нападавших был вооружен. Об этом сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

«Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что мальчику четыре года. В момент нападения с ним были отец и его друг.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено начало конфликта в супермаркете.

До этого стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опрашивают.

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