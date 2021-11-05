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Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве

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Телеграм-канал «Новости Москвы»

Александр Жиловников, которого избили в Новых Ватутинках, когда он гулял с сыном, назвал Life.ru причину конфликта.

Пострадавший рассказал, что один из четверых мужчин «азиатской внешности» сказал что-то обидное. Жиловников и его друг Никита Уткин ответили грубостью, после чего на родителя напали, не постеснявшись его четырехлетнего сына.

Как отмечается, Жиловников не живет с супругой и сыном. В четверг, 4 ноября, он навещал мальчика. Ребенок до сих пор сильно напуган, возможно, ему понадобится помощь врачей, добавляет канал. Как сообщал «Пятый канал» со ссылкой на столичную прокуратуру, нападавшие ударили мальчика по щеке.

Ранее стало известно о задержании двоих подозреваемых в нападении.

До этого председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов осудил избиение отца на глазах у сына.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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