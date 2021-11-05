Задержанные за избиение отца с ребенком в Новых Ватутинках оказались россиянами

В полиции рассказали, что трое мужчин, которых задержали по подозрению в нападении на Александра Жиловникова с сыном в Новой Москве, — граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в МВД указали года рождения задержанных — 2000-й, 2002-й и 2003-й. Местонахождение четвертого подозреваемого в настоящее время устанавливается.

По данным Telegram-канала «Подъем», речь идет об уроженцах Казахстана и Азербайджана, которые получили российское гражданство. Уточняется, что одному из нападавших удалось скрыться, а самому молодому из задержанных 17 лет.

Как рассказал друг потерпевшего, в ходе драки задержанные три раза атаковали мужчину, а также пытались ударить его ножом.

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.

До этого российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал злоумышленников отморозками.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ЧП.