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Задержанный за избиение мужчины с ребенком рассказал, кто начал конфликт

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Новые Ватутинки/Telegram

Одним из участников драки в Новой Москве оказался 19-летний Фармаз Г., в настоящее время он находится на допросе в Следственном комитете. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам задержанного, инициатором конфликта была вторая сторона. При этом, по данным канала, причиной инцидента стало то, что мужчины задели друг друга локтями.

Вечером 4 ноября группа неизвестных напала на мужчину, находившегося на улице со своим ребенком, неподалеку от одного из торговых центров в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опросили.

Ранее председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов осудил избиение отца на глазах у сына.

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