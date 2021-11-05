Полиция и СК проверяют нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве

Вечером 4 ноября в Новых Ватутинках группа кавказцев толпой напала на мужчину с ребенком. Очевидцы рассказали, что участники той драки «забили стрелку» на 5 ноября: в связи с этим с полудня в Новых Ватутинках начался полицейский рейд, сотрудники ОМОНа и Росгвардии задерживают мигрантов.

Вчерашняя драка в Новой Москве спровоцировала полицейский рейд. Об этом сообщают жители района Новые Ватутинки в Telegram-каналах.

4 ноября вечером около ЖК «Новые Ватутинки» в Десеновском поселении несколько мужчин напали на молодого человека с ребенком. На кадрах с места происшествия видно, что сначала четверо мужчин нападают с разных сторон на парня в черной куртке, за которым стоит маленький ребенок (на вид ему не больше трех лет). Отец кричит «Я с ребенком», на что один из нападающих в нецензурной форме отвечает ему, что им все равно.

Парня начинают бить, после чего к первоначальной группе нападающих присоединяются еще несколько мужчин. Видно, что отец пытается заслонять собой ребенка, спустя какое-то время тот отбегает в сторону. Обороняющийся парень пытается вызвать нападающих на поединок «один на один», однако мужчины продолжают набрасывать на него толпой. Местные жители называют нападавших уроженцами одной из республик Северного Кавказа, инцидент по их словам, произошел в районе дома № 14 по ул. Нововатутинская.

Как рассказал «Газете.Ru» очевидец и автор видео нападения, точную причину конфликта он не знает. «Увидел, как мужчина с ребенком на руках убегает от группы людей. Как я понял, они просто поругались из-за чего-то. Потом уже он поставил ребенка на землю. Мужчину начали бить по лицу, а ребенок убежал в сторону, за ним присмотрела женщина», — сообщил он.

close 100% Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

По словам очевидца, драку попытались разнять. После нескольких ударов нападающие договорились встретиться и окончательно разобраться с мужчиной на следующий день в 15.00. Сейчас к автору видео драки пришла домой полиция, его опрашивают.

Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал кадры, снятые камерой наружного наблюдения, на которых запечатлено начало конфликта. На записи видно, как группа мужчин начинает переходить дорогу по зебре, навстречу им идет другой человек, а за ним парень с ребенком на руках. Идущий впереди него человек задевает плечом одного из нападавших, после чего вся группа разворачивается и начинает догонять и задевшего плечом человека, и парня с ребенком.

Как сообщили в МВД, в полицию не поступало заявлений о нападении в Новых Ватутинках. Идентифицировать участников драки пока не удалось. Позже столичное управление Следственного комитета сообщило, что начало доследственную проверку по факту инцидента.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», — говорится в сообщении СК.

Однако около полудня из Новых Ватутинок начали приходить сообщения от местных жителей, что в районе начался масштабный полицейский рейд: приехало много автозаков, машины ОМОНа и Росгвардии, сотрудники силовых структур проводят задержания мигрантов. В Десеновском поселении находится множество строек, жители сообщают, что работающие там иностранцы разбегаются в окрестные поля, садятся в автобусы и вызывают такси.

close 100% Новые Ватутинки/Telegram

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя нападение кавказцев на мужчину с ребенком, назвал инцидент еще одним «краш-тестом» для российской системы правопорядка и правосудия. Медведев пообещал оказать поддержку в рамках правового поля мужчине и ребенку, на которых напали в Новой Москве.

«Я не знаю, кто там виноват, кто прав (хотя есть у меня подозрения, исходя из прежних случаев). Но я точно знаю, что нападать вчетвером на человека с ребенком могут только существа без чести, совести, гордости. Которые вообще не могут впредь называться мужчинами», — написал парламентарий.

Похожую позицию высказал музыкант Миша Маваши, известный нетерпимостью по отношению к инцидентам с участием уроженцев южных республик. Он напомнил, что часто подобные нападения толпой на одного человека называют братской помощью. «Никакая это не братская помощь. Это трусость», — констатировал Маваши.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что к таким преступлениям, как нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве, необходима нулевая толерантность. А уголовные дела нужно заводить и без заявлений со стороны жертв из-за общественной значимости инцидентов.

«В таких ситуациях власти надо действовать методично и неотвратимо. Каждый такой инцидент должен быть расследован. Каждый нападающий привлечен к строжайшей ответственности. Каждый. Никаких поблажек», — написал Соловьев.