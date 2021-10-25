Россияне рассказали об огромных очередях в аэропорту Шарм-эль-Шейха

В Шарм-эль-Шейхе российским туристам, по их словам, приходится стоять по четыре часа в очереди на вход в аэропорт. При этом на предстоящие нерабочие дни россияне массово раскупают путевки именно на египетские курорты. Свободных мест в отелях практически не осталось, популярные гостиницы Хургады уже поставили «стоп» на бронирование в начале ноября.

В аэропорту Шарм-эль-Шейха образовались большие очереди из российских туристов, покидающих Египет после отдыха в этой стране. Как отмечают пользователи соцсетей, многие наши соотечественники в результате неразберихи опаздывают на обратные рейсы.

По разным оценкам, время ожидания только у входа в аэропорт составляет от 40 минут до нескольких часов.

Подписчица Telegram-канала Life Shot утверждает, что туристы не могут пройти к стойкам регистрации более четырех часов, и публикует соответствующие кадры, снятые 21 октября. Кроме того, по ее словам, людей якобы просят заплатить дополнительные $40 за вход.

По другой версии, проблема заключается в том, что в терминале, который обслуживает только рейсы с российскими туристами, усилены меры безопасности (как этого требовала РФ после теракта 2015 года, когда был взорван самолет авиакомпании «Когалымавиа» — 31 октября он вылетал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека). В частности, граждан России пропускают только через две рамки металлодетекторов и долго обыскивают, а пассажирские потоки «разведены» по гендерному признаку. При этом, как рассказали собеседники «Газеты.Ru», сотрудники аэропорта не могут ничего объяснить и без того возмущенным людям.

Несмотря на затруднения на местах, туроператоры фиксируют рекордный спрос на путевки в Египет на предстоящий период нерабочих дней (включающий в себя и традиционные ноябрьские праздники).

Россияне спешат забронировать последние номера в отелях, но сталкиваются с трудностями с авиаперелетом: регулярные рейсы уже практически полностью «загружены», а чартеры запустят лишь с 9 ноября.

По данным Ассоциации туроператоров России, именно египетские курорты стали безоговорочным лидером рейтинга продаж туров за границу с датами вылетов в начале ноября.

В частности, в PEGAS Touristik отметили, что рейсы в Египет на ноябрьские каникулы загружены более чем на 75%, и это во многом обусловлено тем, что «туристы очень соскучились по этому направлению». Как говорят представители турбизнеса, больше всего на спрос повлияли объявленные нерабочие дни и локдаун в ряде российских регионов.

По данным Coral Travel, на каждую дату в начале ноября в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе у туроператора осталось не более 2-3 мест — многие премиум-отели уже остановили продажи. При этом в министерстве туризма Египта ранее разрешили увеличить допустимую загрузку гостиниц с 70% до 100%.

О том, что популярные отели Шарм-эль-Шейха уже не принимают новых гостей, сообщил 23 октября собственный корреспондент TourDom.ru.

«Вместо пребывания на домашней изоляции туристы стали планировать пляжный отдых.

Однако мест в пятизвездочных отелях осталось совсем мало. Например, в Шарм-эль-Шейхе все номера в самых популярных у отдыхающих комплексах полностью раскуплены на ближайшие даты», — отмечает портал.

Среди доступных для заказа отелей в основном остались номера по высоким ценам, достигающим 245 тыс. руб. за неделю на двоих.

Кроме того, стоимость отдыха заметно увеличится за счет покупки авиабилетов, медицинской страховки и трансфера до отеля. «Единственное, на чем могут сэкономить отдыхающие, – бесплатный штамп вместо визы при прилете в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Льгота действует только при пребывании на курорте не более двух недель и без выезда за пределы Синайского полуострова», — пишет издание.

Днем ранее, 22 октября, стало известно, что популярные отели в Хургаде также поставили «стоп» на бронирование.

По оценкам самих отельеров, повышенный спрос со стороны российских туристов на первую неделю ноября стал для них неожиданностью. В бархатный сезон на отдых в Хургаду традиционно прилетают состоятельные европейцы, поэтому значительную часть номерного фонда отвели под их размещение.

Росавиация ранее выдала более 170 новых разрешений на выполнение регулярных рейсов из регионов на курорты Египта. Одним из крупнейших получателей новых допусков стала авиакомпания «Россия», которая является стратегическим партнером туроператора «Библио-Глобус». Перевозчик получил возможность поставить регулярные рейсы из Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Тюмени, Перми, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска.

После сообщения о полной отмене ограничений на регулярные и чартерные рейсы стоимость туров в Египет заметно уменьшилась. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, цены на турпакеты снизились на 30% и более. «Если сейчас средняя стоимость турпакета в Египет от 50 тыс. руб. за неделю, включая перелет и отель «все включено», то до этого Египет был от 70-80 тыс. руб. на двоих в аналогичную гостиницу», — приводит его слова портал Profi.Travel.