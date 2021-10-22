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В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В египетских отелях перестали действовать ограничения на прием постояльцев, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма и древностей арабской республики.

«Египетские отели отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений», — рассказали в ведомтсве.

В министерстве уточнили, что предосторожности, направленные на борьбу с распространением SARS-CoV-2, должны соблюдаться неукоснительно.

Из-за пандемии гостиницы в Египте могли размещать лишь 50% от максимального числа гостей. Ограничение действовало более года.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запустит рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх до конца текущего года. Полеты будут осуществляться из аэропорта Внуково.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

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